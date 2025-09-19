Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Северный олень в зоопарке
Северный олень в зоопарке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:17

Зоопарку — 95, а он только расширяется: новых животных выводят к публике до конца года

В зоопарке Екатеринбурга появятся птицы, змеи и ящерицы

В этом году Екатеринбургский зоопарк отмечает 95-летний юбилей и готовит для посетителей приятные новости — коллекция животных пополнится новыми видами. Об этом URA. RU рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

Какие животные появятся

Сейчас новые обитатели находятся на карантине, но уже скоро их представят публике.

"Мы будем выводить их до конца года. Будут и птицы, и змейки, и ящерки — самых разных видов. У нас же какая задача стоит: во-первых, мы формируем пары и группы, во-вторых, завозим совершенно новый вид для зоопарка", — объяснила Прилепина.

Недавние пополнения

За последний год зоопарк уже обзавёлся целым рядом уникальных животных. Среди них:

  • самка-альбинос рыже-серого валлаби (средний по размеру кенгуру),

  • гималайский медведь,

  • тяньшаньский медведь,

  • белорукий гиббон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Свердловской области в новом кабмине сохранят посты Шмыков, Злоказов и Кузнецов — URA.RU 17.09.2025 в 21:16

Кто остался, кто уходит: Паслер сохраняет ключевых министров, но минфин ждёт отставка

В новом свердловском правительстве свои посты сохранят Шмыков, Злоказов и Кузнецов. Минфин ждут перемены: Старков отправится в отставку.

Читать полностью » Арт-объект 17.09.2025 в 21:11

Ctrl+Alt+Реставрация: в Екатеринбурге убрали одну из главных достопримечательностей

Знаменитый «Памятник клавиатуре» в Екатеринбурге временно увезут на реставрацию. Арт-объект готовят к 20-летию, возвращая ему оригинальный вид.

Читать полностью » В Екатеринбурге уровень оплаты труда охранников в два раза ниже среднеобластного — мэрия 17.09.2025 в 20:17

Охраняют за копейки: в школах Екатеринбурга не хватает денег на безопасность

В Екатеринбурге охранникам в школах и детсадах платят меньше, чем в среднем по области. Из-за низких ставок на работу идут неквалифицированные кадры.

Читать полностью » В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто 17.09.2025 в 20:17

LADA не сдает позиции: как отечественные авто борются за покупателя с Китаем

На Урале LADA удерживает лидерство среди новых авто — почти 30% продаж. Но в целом рынок захватили китайские бренды с долей свыше 60%.

Читать полностью » СК завершил расследование убийства жителя Первоуральска спустя 20 лет 17.09.2025 в 17:11

Отказался ехать — был убит: в Свердловской области раскрыли давнюю трагедию

В Первоуральске раскрыли убийство 2005 года. Жертву увели в лес под предлогом поиска бензина. Один из обвиняемых имеет шесть прошлых судимостей.

Читать полностью » МВД: в Свердловской области легализовано 8 232 иностранных гражданина 17.09.2025 в 17:16

Легализация на финише: тысячи мигрантов прошли оформление в Екатеринбурге и области

В Свердловской области более 8 тысяч мигрантов легализовали своё пребывание в России. Большинство приехали из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Читать полностью » В Екатеринбурге часть детских садов планируют переоборудовать под школы — мэрия 17.09.2025 в 15:16

Детей стало больше, но не тех: в Екатеринбурге сады готовят под начальные школы

В Екатеринбурге часть детских садов могут превратить в школы: число малышей сокращается, а школьников становится всё больше.

Читать полностью » В Екатеринбурге составлен протокол на аспиранта РАН за дискредитацию участников СВО 17.09.2025 в 14:34

Пост — и протокол: в Екатеринбурге задержали молодого учёного за публикации "ВКонтакте"

В Екатеринбурге задержали научного сотрудника УрФУ Данила Туканова. Его обвиняют в дискредитации армии в соцсетях, ему грозит крупный штраф.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Китай с 2027 года может запретить выдвижные дверные ручки в автомобилях — Mingjing Pro
Наука

NASA модернизировало ракету SLS для полёта экипажа к Луне в рамках миссии Artemis II
Красота и здоровье

Врач Русакова: витамины группы B и омега-3 улучшают передачу сигналов между нейронами
Технологии

Программист превратил одноразовый вейп в веб-сервер с IP-адресом
Технологии

В СПЧ раскритиковали идею "интернет-каникул" от Николая Арефьева
Питомцы

Кинологи: золотистый ретривер и пудель входят в список пород, дружелюбных к кошкам
ПФО

Власти Казани пообещали интернет в метро, но сроки не назвали
Спорт и фитнес

Сильные ягодицы уменьшают риск травм и улучшают осанку — физиотерапевты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet