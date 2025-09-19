Зоопарку — 95, а он только расширяется: новых животных выводят к публике до конца года

В этом году Екатеринбургский зоопарк отмечает 95-летний юбилей и готовит для посетителей приятные новости — коллекция животных пополнится новыми видами. Об этом URA. RU рассказала директор зоопарка Светлана Прилепина.

Какие животные появятся

Сейчас новые обитатели находятся на карантине, но уже скоро их представят публике.

"Мы будем выводить их до конца года. Будут и птицы, и змейки, и ящерки — самых разных видов. У нас же какая задача стоит: во-первых, мы формируем пары и группы, во-вторых, завозим совершенно новый вид для зоопарка", — объяснила Прилепина.

Недавние пополнения

За последний год зоопарк уже обзавёлся целым рядом уникальных животных. Среди них: