Миллион за хвост: в Пензенский зоопарк везут редких красавиц
Пензенский зоопарк готовится пополнить коллекцию редкими животными. Согласно данным портала госзакупок, у Государственного зоологического парка Удмуртии приобретаются:
две самки восточного колобуса — за 1,2 млн рублей,
один даурский журавль — за 60 тысяч рублей.
Животные должны прибыть в Пензу до конца года, забирать их сотрудники зоопарка будут самостоятельно.
Ранее в этом году
Лето 2025-го выдалось богатым на новые знакомства для посетителей:
в августе появились фенеки - пара миниатюрных лисиц, за которых заплатили 540 тысяч рублей;
тогда же в зоопарк приехала "невеста" для шотландского бычка Серкана — телка по кличке Матрена (стоимостью 400 тысяч рублей);
в июне из Челябинска доставили самку зебры Амазонку и северного оленя по кличке Вьюга.
Почему это важно
Пензенский зоопарк последовательно расширяет коллекцию редких животных. Восточные колобусы и даурский журавль — новые представители, которые наверняка станут одними из любимцев публики.
