Миллион за хвост: в Пензенский зоопарк везут редких красавиц

вчера в 15:38

+916 — не твой друг: как одна цифра делает звонок опасным

Мошенники звонят с индийских номеров, замаскированных под российские. Отличие всего в одной цифре — и на этом строится новая схема обмана.

Читать полностью »

вчера в 14:18

Природа просит о помощи: пензенцам предлагают стать лесовосстановителями

В Пензенской области вновь собирают жёлуди дуба для восстановления лесов. Какие плоды подойдут и куда их сдавать — рекомендации минлесхоза.

Читать полностью »

вчера в 13:18

Кусают — значит, заражают: регион накрыла волна карантинов

В Пензе, Кузнецке и селе Зеленовка выявлены новые очаги бешенства. На 60 дней введён карантин и начата массовая вакцинация животных.

Читать полностью »

вчера в 12:09

Попкорн, проектор, и всё по-взрослому: в Пензенской области строят кино вне мегаполисов

В четырёх малых населённых пунктах Пензенской области откроют новые кинозалы. На их оснащение средства выделит Фонд кино.

Читать полностью »

28.09.2025 в 6:11

Больше метров — без доплат: в Пензе официально расширили нормы жилья для сирот

В Пензенской области увеличили максимальную площадь жилья для детей-сирот с 40 до 50 кв. м. Почему приняли такую меру и сколько квартир выделят в 2025 году?

Читать полностью »

28.09.2025 в 5:22

Платить за капремонт придётся раньше: в Пензе сократили сроки оплаты квитанций

С 2026 года в Пензенской области изменят срок внесения платы за капремонт: платить придётся раньше. Зачем это сделали и чего ждать жильцам?

Читать полностью »

28.09.2025 в 4:28

Квота есть — вакансии будут: работодателей обязали трудоустраивать "особые" категории

В Пензенской области ввели штрафы за отказ работодателей выполнять квоты по приему участников СВО и бывших заключённых. Какие суммы грозят нарушителям?

Читать полностью »

28.09.2025 в 3:27

Парковка — в знак благодарности: в Пензе предлагают сделать её бесплатной для ветеранов

В Пензе предложили сделать муниципальные парковки бесплатными для ветеранов боевых действий. Как депутаты хотят реализовать инициативу?

Читать полностью »