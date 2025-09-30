Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Миллион за хвост: в Пензенский зоопарк везут редких красавиц

В Пензу до конца года привезут двух колобусов и журавля за 1,26 млн рублей

Пензенский зоопарк готовится пополнить коллекцию редкими животными. Согласно данным портала госзакупок, у Государственного зоологического парка Удмуртии приобретаются:

  • две самки восточного колобуса — за 1,2 млн рублей,

  • один даурский журавль — за 60 тысяч рублей.

Животные должны прибыть в Пензу до конца года, забирать их сотрудники зоопарка будут самостоятельно.

Ранее в этом году

Лето 2025-го выдалось богатым на новые знакомства для посетителей:

  • в августе появились фенеки - пара миниатюрных лисиц, за которых заплатили 540 тысяч рублей;

  • тогда же в зоопарк приехала "невеста" для шотландского бычка Серкана — телка по кличке Матрена (стоимостью 400 тысяч рублей);

  • в июне из Челябинска доставили самку зебры Амазонку и северного оленя по кличке Вьюга.

Почему это важно

Пензенский зоопарк последовательно расширяет коллекцию редких животных. Восточные колобусы и даурский журавль — новые представители, которые наверняка станут одними из любимцев публики.

