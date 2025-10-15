Зонтик, варежки и цепи на колёса: как пережить приморские выходные и не простудиться

Жителям юга Дальнего Востока стоит приготовиться к контрастной и непредсказуемой погоде. На предстоящих выходных, 18 и 19 октября, в Приморье ожидаются резкие колебания температуры, осадки различной интенсивности и порывистый ветер. Синоптики предупреждают: атмосферные фронты принесут с собой и дожди, и мокрый снег, а на дорогах возможно образование гололедицы.

"В субботу на регион окажет влияние циклон, проходящий над Японским морем. С ним связаны атмосферные фронты, которые принесут осадки почти на всей территории края. Пройдут дожди, дождь со снегом, а на севере возможен снег. Местами осадки будут интенсивными, с образованием гололедицы", — сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Погодная картина: от дождя до заморозков

По данным метеорологов, уже в ночь на субботу температура опустится до +1…+9 °C, а в северных районах — до -5 °C. Днем, когда циклон начнет смещаться к Лаперузову проливу, дожди постепенно прекратятся, особенно на западе региона. Но вместе с уходом осадков придёт похолодание: дневные значения будут держаться в диапазоне от 0 до +5 °C, а на побережье и юго-западе возможно потепление до +9 °C.

Пик дневного тепла, как отмечают специалисты, придется на утренние часы, после чего температура начнет устойчиво снижаться.

В воскресенье осадки практически прекратятся, однако погода останется холодной и ветреной. В центральных районах возможен небольшой снег, а на остальной территории — преимущественно без осадков. Ночные температуры опустятся до 0…-10 °C, а дневные будут колебаться от -1 до +8 °C.

Сравнение погодных условий

Период Осадки Ночная температура Дневная температура Ветер Суббота, 18 октября Дождь, дождь со снегом, на севере снег +1…+9 °C, на севере до -5 °C 0…+5 °C, местами до +9 °C Порывы северного ветра Воскресенье, 19 октября Местами слабый снег 0…-10 °C -1…+8 °C Северо-западный, умеренный

Владивосток: от дождя к ветру

В ночь на субботу во Владивостоке ожидается дождь, который прекратится ближе к полудню. К этому времени облака начнут рассеиваться, а ветер изменит направление — станет северо-западным и усилится.

Температура в тёмное время суток составит +7…+9 °C, к утру опустится до +6 °C, а днём — +4…+7 °C. Ночь на воскресенье принесёт прохладу: от +1 до -1 °C, днём ожидается около +6 °C. При этом ветер останется порывистым, особенно в прибрежных районах.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к погодным капризам

Проверьте автомобиль. При вероятности гололедицы стоит заранее заменить шины и запастись антифризом. Не забывайте об одежде по слоям. Днём ещё возможно тепло, но вечером температура резко упадёт. Соблюдайте осторожность на дорогах. Влажный снег и гололёд увеличивают риск аварий. Берегите здоровье. Перепады температур повышают риск простуд — носите шарф, пейте тёплые напитки. Следите за прогнозом. Циклоны быстро меняют траекторию, поэтому уточняйте данные каждый день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : выходить из дома без верхней одежды, ориентируясь на утреннее тепло.

Последствие : переохлаждение к вечеру, повышенный риск простуды.

Альтернатива : использовать многослойную одежду и тёплую куртку.

Ошибка : игнорировать предупреждения о гололедице.

Последствие : падения и ДТП из-за скользких дорог.

Альтернатива : выбирать обувь с протектором и снижать скорость на трассах.

Ошибка: парковать авто под деревьями при ветре.

Последствие: повреждения от упавших веток.

Альтернатива: ставить машину вдали от деревьев и старых конструкций.

А что если…

…циклон задержится?

Тогда осадки и сильный ветер могут сохраниться до понедельника, а температура останется низкой даже днём.

…в ночь ударят морозы?

На дорогах образуется наледь — в это время особенно важно избегать резких манёвров и торможений.

…выйдет солнце?

Днём возможны кратковременные просветы, но обманчивое солнце не гарантирует тепла — воздух останется холодным.

Плюсы и минусы погодных изменений

Плюсы Минусы Возможность оценить раннюю зимнюю красоту природы Повышенный риск простудных заболеваний Очищение воздуха после дождей и снега Гололедица и резкие перепады температур Хорошие условия для фотолюбителей Усиление ветра в прибрежных районах Снижение пожароопасности Вероятность перебоев в движении транспорта

Мифы и правда

Миф : если циклон уходит, погода сразу улучшится.

Правда : после ухода циклона часто приходит похолодание из-за северных ветров.

Миф : снег в октябре — редкость для Приморья.

Правда : первые снежные осадки нередко случаются именно во второй половине октября.

Миф: тёплое море защищает Владивосток от холода.

Правда: морские ветра, наоборот, могут усиливать ощущение холода.

FAQ

Будет ли снег во Владивостоке?

Вероятность низкая — ожидаются в основном дожди, но в северных районах края возможен мокрый снег.

Насколько сильным будет ветер?

Порывы могут достигать 15-20 м/с, особенно в прибрежных районах и на открытых участках.

Когда потеплеет снова?

По предварительным прогнозам, кратковременное повышение температуры возможно в середине следующей недели.

Как защитить дом от ветра?

Закройте окна, уберите с балконов и двора лёгкие предметы, которые может снести порывом.

Исторический контекст

Осень в Приморье всегда отличается переменчивостью. В середине октября регион часто оказывается под влиянием циклонов с Японского моря. Например, в 2019 и 2021 годах именно в эти дни фиксировались первые снегопады и сильные ветра.

Синоптики отмечают, что в последние годы осенние циклоны стали чаще сопровождаться температурными контрастами, когда за один день воздух может остыть на 10 градусов. Это связано с изменением атмосферной циркуляции в северной части Тихого океана.

"Такое похолодание типично для переходного периода. После него устанавливается более стабильная погода, но с понижением температуры", — добавили специалисты Примгидромета.

Три интересных факта