Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Город
Город
© web.archive.org by msdte is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:40

Зонтик, варежки и цепи на колёса: как пережить приморские выходные и не простудиться

Синоптики предупредили жителей Приморья о резком похолодании и осадках — Примгидромет

Жителям юга Дальнего Востока стоит приготовиться к контрастной и непредсказуемой погоде. На предстоящих выходных, 18 и 19 октября, в Приморье ожидаются резкие колебания температуры, осадки различной интенсивности и порывистый ветер. Синоптики предупреждают: атмосферные фронты принесут с собой и дожди, и мокрый снег, а на дорогах возможно образование гололедицы.

"В субботу на регион окажет влияние циклон, проходящий над Японским морем. С ним связаны атмосферные фронты, которые принесут осадки почти на всей территории края. Пройдут дожди, дождь со снегом, а на севере возможен снег. Местами осадки будут интенсивными, с образованием гололедицы", — сообщили в пресс-службе Примгидромета.

Погодная картина: от дождя до заморозков

По данным метеорологов, уже в ночь на субботу температура опустится до +1…+9 °C, а в северных районах — до -5 °C. Днем, когда циклон начнет смещаться к Лаперузову проливу, дожди постепенно прекратятся, особенно на западе региона. Но вместе с уходом осадков придёт похолодание: дневные значения будут держаться в диапазоне от 0 до +5 °C, а на побережье и юго-западе возможно потепление до +9 °C.

Пик дневного тепла, как отмечают специалисты, придется на утренние часы, после чего температура начнет устойчиво снижаться.

В воскресенье осадки практически прекратятся, однако погода останется холодной и ветреной. В центральных районах возможен небольшой снег, а на остальной территории — преимущественно без осадков. Ночные температуры опустятся до 0…-10 °C, а дневные будут колебаться от -1 до +8 °C.

Сравнение погодных условий

Период Осадки Ночная температура Дневная температура Ветер
Суббота, 18 октября Дождь, дождь со снегом, на севере снег +1…+9 °C, на севере до -5 °C 0…+5 °C, местами до +9 °C Порывы северного ветра
Воскресенье, 19 октября Местами слабый снег 0…-10 °C -1…+8 °C Северо-западный, умеренный

Владивосток: от дождя к ветру

В ночь на субботу во Владивостоке ожидается дождь, который прекратится ближе к полудню. К этому времени облака начнут рассеиваться, а ветер изменит направление — станет северо-западным и усилится.

Температура в тёмное время суток составит +7…+9 °C, к утру опустится до +6 °C, а днём — +4…+7 °C. Ночь на воскресенье принесёт прохладу: от +1 до -1 °C, днём ожидается около +6 °C. При этом ветер останется порывистым, особенно в прибрежных районах.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к погодным капризам

  1. Проверьте автомобиль. При вероятности гололедицы стоит заранее заменить шины и запастись антифризом.

  2. Не забывайте об одежде по слоям. Днём ещё возможно тепло, но вечером температура резко упадёт.

  3. Соблюдайте осторожность на дорогах. Влажный снег и гололёд увеличивают риск аварий.

  4. Берегите здоровье. Перепады температур повышают риск простуд — носите шарф, пейте тёплые напитки.

  5. Следите за прогнозом. Циклоны быстро меняют траекторию, поэтому уточняйте данные каждый день.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выходить из дома без верхней одежды, ориентируясь на утреннее тепло.
    Последствие: переохлаждение к вечеру, повышенный риск простуды.
    Альтернатива: использовать многослойную одежду и тёплую куртку.

  • Ошибка: игнорировать предупреждения о гололедице.
    Последствие: падения и ДТП из-за скользких дорог.
    Альтернатива: выбирать обувь с протектором и снижать скорость на трассах.

  • Ошибка: парковать авто под деревьями при ветре.
    Последствие: повреждения от упавших веток.
    Альтернатива: ставить машину вдали от деревьев и старых конструкций.

А что если…

…циклон задержится?
Тогда осадки и сильный ветер могут сохраниться до понедельника, а температура останется низкой даже днём.

…в ночь ударят морозы?
На дорогах образуется наледь — в это время особенно важно избегать резких манёвров и торможений.

…выйдет солнце?
Днём возможны кратковременные просветы, но обманчивое солнце не гарантирует тепла — воздух останется холодным.

Плюсы и минусы погодных изменений

Плюсы Минусы
Возможность оценить раннюю зимнюю красоту природы Повышенный риск простудных заболеваний
Очищение воздуха после дождей и снега Гололедица и резкие перепады температур
Хорошие условия для фотолюбителей Усиление ветра в прибрежных районах
Снижение пожароопасности Вероятность перебоев в движении транспорта

Мифы и правда

  • Миф: если циклон уходит, погода сразу улучшится.
    Правда: после ухода циклона часто приходит похолодание из-за северных ветров.

  • Миф: снег в октябре — редкость для Приморья.
    Правда: первые снежные осадки нередко случаются именно во второй половине октября.

  • Миф: тёплое море защищает Владивосток от холода.
    Правда: морские ветра, наоборот, могут усиливать ощущение холода.

FAQ

Будет ли снег во Владивостоке?
Вероятность низкая — ожидаются в основном дожди, но в северных районах края возможен мокрый снег.

Насколько сильным будет ветер?
Порывы могут достигать 15-20 м/с, особенно в прибрежных районах и на открытых участках.

Когда потеплеет снова?
По предварительным прогнозам, кратковременное повышение температуры возможно в середине следующей недели.

Как защитить дом от ветра?
Закройте окна, уберите с балконов и двора лёгкие предметы, которые может снести порывом.

Исторический контекст

Осень в Приморье всегда отличается переменчивостью. В середине октября регион часто оказывается под влиянием циклонов с Японского моря. Например, в 2019 и 2021 годах именно в эти дни фиксировались первые снегопады и сильные ветра.

Синоптики отмечают, что в последние годы осенние циклоны стали чаще сопровождаться температурными контрастами, когда за один день воздух может остыть на 10 градусов. Это связано с изменением атмосферной циркуляции в северной части Тихого океана.

"Такое похолодание типично для переходного периода. После него устанавливается более стабильная погода, но с понижением температуры", — добавили специалисты Примгидромета.

Три интересных факта

  1. В Приморье первый снег обычно выпадает в промежутке между 15 и 25 октября.

  2. Циклоны с Японского моря приносят до 80% всех осенних осадков региона.

  3. Голубое небо после октябрьского шторма — признак прихода устойчивого холодного периода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Импорт автомобилей из Японии и Кореи создал рекордные очереди в порту Владивостока вчера в 15:36
Порт утонул в машинах: Владивосток захлестнул поток азиатских авто перед подорожанием

Во Владивостоке порт и стоянки оказались забиты тысячами иномарок из Азии — россияне спешат растаможить машины до повышения утилизационного сбора.

Читать полностью » В Гидрометцентре предупредили о морозах до –22 °C на Дальнем Востоке 12.10.2025 в 22:27
Дальний Восток окутают сильные морозы: синоптик рассказал о резком похолодании и контрасте погоды в октябре

Юг Сибири и Дальний Восток ждут сильные морозы до –22 °C, тогда как север России неожиданно потеплеет — температура там превысит норму на 8–14 градусов.

Читать полностью » Хабаровские учителя обсуждают проблему недоверия родителей и отсутствие поддержки педагогов 10.10.2025 в 21:19
Учитель больше не авторитет: как конфликт родителей и педагогов превращается в системную проблему

В хабаровских школах растёт напряжение между педагогами и родителями. Почему исчезло взаимное уважение и сможет ли новая комиссия вернуть его в классы?

Читать полностью » Двойное убийство в Якутске расследует следственный комитет — к делу причастны несовершеннолетние 10.10.2025 в 19:19
Подростки и тьма внутри: что стало причиной шокирующего двойного убийства в Якутске

Якутск потрясла трагедия, в которой главными фигурантами стали подростки. Почему подобные истории происходят и что может предотвратить их в будущем?

Читать полностью » Амурская область приняла просветительский проект 10.10.2025 в 17:19
Новая точка притяжения: как Амурская область превращает обучение иностранцев в пример культурного единства

Форум "Поговорим о важном" в Амурской области помог сотням иностранных студентов и работников из разных стран узнать Россию ближе — через язык, культуру и общение.

Читать полностью » Осень окончательно установилась в Приморье — температура опустится до минус шести градусов 10.10.2025 в 15:19
Лето не успело уйти, а уже снег: синоптики рассказали, когда в Приморье похолодает до минус шести

Осень окончательно пришла в Приморье: прогнозы синоптиков подтвердились, температура резко упала, а арктический воздух сменил тёплые потоки с юга.

Читать полностью » Во Владивостоке задержан мужчина за поджог автомобиля после дорожного конфликта — МВД РФ 10.10.2025 в 13:18
Месть по-русски, бензин, спички и обида: почему поджоги машин происходят всё чаще

История поджога во Владивостоке показала, как легко обычный конфликт может обернуться уголовным делом. Узнайте, как избежать подобных ситуаций.

Читать полностью » Приморье и Беларусь усиливают сотрудничество в промышленности, торговле и образовании — Олег Кожемяко 09.10.2025 в 12:21
Белорусские комбайны идут на Дальний Восток: зачем Приморью партнёрство с Беларусью

Приморье и Беларусь расширяют сотрудничество — от закупки техники до культурных программ. Какие проекты уже работают и что планируют дальше?

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Укрытие роз на зиму проводят после заморозков при стабильной отрицательной температуре
Технологии
Гарвардский экономист Джейсон Фурман: 92% роста ВВП США обеспечили инвестиции в ИИ-инфраструктуру
Питомцы
Профилактика и ежегодные осмотры помогают выявить болезни питомцев до симптомов
Спорт и фитнес
Программа Фредерика Делавье позволяет женщинам укрепить мышцы без спортзала
Наука
Учёные выяснили, что мужской мозг теряет объём быстрее женского — Энн Равндаль
Красота и здоровье
Косметологи: матовые пудры и помады усиливают эффект сухости кожи после 40 лет
Технологии
iPhone Air в России продаётся дешевле официальной цены в США — данные iPhones.ru
Культура и шоу-бизнес
Принц Уильям ограничивает гаджеты и вводит домашние обязанности для детей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet