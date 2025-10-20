Зомби из недр земли встал с колен: вулкан Тафтан подаёт признаки жизни спустя 700 тысяч лет
На юго-востоке Ирана вновь активизировался вулкан Тафтан, который считался спящим на протяжении примерно 710 тысяч лет. Его внезапное "пробуждение" стало неожиданностью даже для вулканологов: за последние десять месяцев вершина гиганта поднялась на девять сантиметров, что говорит о происходящих под землёй процессах. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Учёные уже называют Тафтан "зомби-вулканом" — термином, который используют для описания спящих или условно потухших вулканов, вновь проявляющих активность.
Что известно о вулкане Тафтан
Тафтан расположен в провинции Систан и Белуджистан, недалеко от пакистанской границы. Это крупнейший активный вулкан Ирана, возвышающийся более чем на 4000 метров над уровнем моря. До недавнего времени его считали безопасным, но с конца 2024 года фиксируются выбросы дыма и пепла, а также сейсмическая активность.
Сравнение типов вулканов
|Тип вулкана
|Характеристика
|Пример
|Потенциал опасности
|Активный
|Регулярно извергается или проявляет активность каждые десятилетия
|Этна, Стромболи
|Высокий
|Спящий
|Не извергался тысячи лет, но сохраняет активные подземные процессы
|Тафтан, Везувий
|Средний
|Потухший
|Магматические каналы закрыты, активность прекращена навсегда
|Килиманджаро, Эльбрус (условно)
|Низкий
Таким образом, Тафтан официально относится к категории спящих вулканов, которые способны "проснуться" при изменении давления или температурных процессов в недрах.
Советы шаг за шагом для регионов вблизи вулкана
-
Мониторинг сейсмической активности. Установить дополнительные станции наблюдения для фиксации микро-толчков.
-
Контроль выбросов газов. Отслеживать концентрацию диоксида серы и сероводорода — их рост может предвещать активную фазу.
-
Информирование населения. Разработать планы эвакуации и оповещения для ближайших населённых пунктов.
-
Анализ термальных снимков. Изменение температуры на вершине — ключевой индикатор возможного движения магмы.
-
Международное сотрудничество. Привлечь геологов из Исландии, Италии и Японии, имеющих опыт в прогнозировании извержений.
Ошибка — Последствие — Альтернатива
-
Ошибка: считать вулкан полностью потухшим.
Последствие: отсутствие наблюдений может привести к внезапным разрушительным выбросам.
Альтернатива: относиться к Тафтану как к активному объекту и вести постоянный контроль.
-
Ошибка: недооценивать выбросы газа.
Последствие: диоксид серы и сероводород могут вызвать отравление и кислотные осадки.
Альтернатива: использовать газоанализаторы и предупреждать население о превышениях норм.
-
Ошибка: игнорировать микродеформации поверхности.
Последствие: внезапное повышение давления в магматической камере без раннего предупреждения.
Альтернатива: применять спутниковый мониторинг для измерения изменений рельефа.
А что если…
А что если вулкан действительно начнёт извержение? Тогда регион Систан и Белуджистан может столкнуться с временным ухудшением качества воздуха и локальными эвакуациями. Однако по словам учёных, пока признаков неминуемого извержения нет: процесс идёт медленно, и выбросы газа остаются стабильными.
А если активность Тафтана продолжится? Возможно, он перейдёт в стадию "постепенного пробуждения" — с мелкими извержениями пара, пепла и газов, как это бывает у Этны или Везувия.
Плюсы и минусы активизации вулкана
|Плюсы
|Минусы
|Возможность научных исследований
|Потенциальная угроза для населения
|Новые геотермальные источники энергии
|Загрязнение атмосферы газами
|Туристический интерес
|Риск сейсмических толчков и пеплопадов
Мнение эксперта
"Тафтан следует рассматривать как спящий вулкан, а не как потухший. Подземное давление продолжает увеличиваться, что в будущем может привести к слабым или сильным выбросам энергии", — отметил вулканолог Пабло Гонсалес.
Он также подчеркнул, что ежедневно вулкан выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар. Пока эти показатели не указывают на приближающееся извержение, но требуют пристального контроля.
FAQ
Что означает термин "зомби-вулкан"?
Это спящий или условно потухший вулкан, который неожиданно начинает проявлять признаки активности после тысяч лет покоя.
Почему вершина Тафтана поднялась на 9 см?
Скорее всего, это связано с подъёмом магмы или горячих жидкостей, создающих давление под поверхностью.
Есть ли риск извержения в ближайшее время?
Пока нет. Учёные фиксируют лишь медленные изменения и стабильные выбросы газов.
Как следят за вулканами такого типа?
Используются спутниковые радары, датчики температуры, сейсмометры и химический анализ воздуха.
Можно ли жить рядом с Тафтаном?
Да, но при условии, что ведётся постоянное наблюдение и действует план экстренных мер.
Мифы и правда
-
Миф: если вулкан не извергался тысячи лет, он потух.
Правда: даже после долгого покоя под землёй может оставаться активная магма.
-
Миф: извержения невозможно предсказать.
Правда: современные технологии позволяют фиксировать малейшие признаки активности за месяцы до события.
-
Миф: выброс газов означает скорое извержение.
Правда: умеренные выбросы могут длиться годами без катастрофических последствий.
Исторический контекст
Тафтан известен с древности — его упоминали персидские летописцы как "гора вечного жара". Последние следы активности датируются доисторическим временем, около 700 тысяч лет назад. В XX веке на его склонах геологи обнаружили термальные источники и серные поля, свидетельствующие о жизни под поверхностью. Сегодня Тафтан вновь стал объектом наблюдения учёных со всего мира.
Три интересных факта
-
Факт 1: Тафтан — единственный действующий вулкан Ирана, из кратера которого постоянно выделяется пар.
-
Факт 2: даже незначительный подъём вершины на несколько сантиметров означает движение огромных масс под землёй.
-
Факт 3: вулкан расположен на границе Аравийской и Евразийской плит, зона которых является одной из самых активных в мире.
