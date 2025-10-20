Зомби из недр земли встал с колен: вулкан Тафтан подаёт признаки жизни спустя 700 тысяч лет

На юго-востоке Ирана вновь активизировался вулкан Тафтан, который считался спящим на протяжении примерно 710 тысяч лет. Его внезапное "пробуждение" стало неожиданностью даже для вулканологов: за последние десять месяцев вершина гиганта поднялась на девять сантиметров, что говорит о происходящих под землёй процессах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Учёные уже называют Тафтан "зомби-вулканом" — термином, который используют для описания спящих или условно потухших вулканов, вновь проявляющих активность.

Что известно о вулкане Тафтан

Тафтан расположен в провинции Систан и Белуджистан, недалеко от пакистанской границы. Это крупнейший активный вулкан Ирана, возвышающийся более чем на 4000 метров над уровнем моря. До недавнего времени его считали безопасным, но с конца 2024 года фиксируются выбросы дыма и пепла, а также сейсмическая активность.

Сравнение типов вулканов

Тип вулкана Характеристика Пример Потенциал опасности Активный Регулярно извергается или проявляет активность каждые десятилетия Этна, Стромболи Высокий Спящий Не извергался тысячи лет, но сохраняет активные подземные процессы Тафтан, Везувий Средний Потухший Магматические каналы закрыты, активность прекращена навсегда Килиманджаро, Эльбрус (условно) Низкий

Таким образом, Тафтан официально относится к категории спящих вулканов, которые способны "проснуться" при изменении давления или температурных процессов в недрах.

Советы шаг за шагом для регионов вблизи вулкана

Мониторинг сейсмической активности. Установить дополнительные станции наблюдения для фиксации микро-толчков. Контроль выбросов газов. Отслеживать концентрацию диоксида серы и сероводорода — их рост может предвещать активную фазу. Информирование населения. Разработать планы эвакуации и оповещения для ближайших населённых пунктов. Анализ термальных снимков. Изменение температуры на вершине — ключевой индикатор возможного движения магмы. Международное сотрудничество. Привлечь геологов из Исландии, Италии и Японии, имеющих опыт в прогнозировании извержений.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: считать вулкан полностью потухшим.

Последствие: отсутствие наблюдений может привести к внезапным разрушительным выбросам.

Альтернатива: относиться к Тафтану как к активному объекту и вести постоянный контроль.

Ошибка: недооценивать выбросы газа.

Последствие: диоксид серы и сероводород могут вызвать отравление и кислотные осадки.

Альтернатива: использовать газоанализаторы и предупреждать население о превышениях норм.

Ошибка: игнорировать микродеформации поверхности.

Последствие: внезапное повышение давления в магматической камере без раннего предупреждения.

Альтернатива: применять спутниковый мониторинг для измерения изменений рельефа.

А что если…

А что если вулкан действительно начнёт извержение? Тогда регион Систан и Белуджистан может столкнуться с временным ухудшением качества воздуха и локальными эвакуациями. Однако по словам учёных, пока признаков неминуемого извержения нет: процесс идёт медленно, и выбросы газа остаются стабильными.

А если активность Тафтана продолжится? Возможно, он перейдёт в стадию "постепенного пробуждения" — с мелкими извержениями пара, пепла и газов, как это бывает у Этны или Везувия.

Плюсы и минусы активизации вулкана

Плюсы Минусы Возможность научных исследований Потенциальная угроза для населения Новые геотермальные источники энергии Загрязнение атмосферы газами Туристический интерес Риск сейсмических толчков и пеплопадов

Мнение эксперта

"Тафтан следует рассматривать как спящий вулкан, а не как потухший. Подземное давление продолжает увеличиваться, что в будущем может привести к слабым или сильным выбросам энергии", — отметил вулканолог Пабло Гонсалес.

Он также подчеркнул, что ежедневно вулкан выделяет около 20 тонн диоксида серы, а также сероводород, фтористый водород и водяной пар. Пока эти показатели не указывают на приближающееся извержение, но требуют пристального контроля.

FAQ

Что означает термин "зомби-вулкан"?

Это спящий или условно потухший вулкан, который неожиданно начинает проявлять признаки активности после тысяч лет покоя.

Почему вершина Тафтана поднялась на 9 см?

Скорее всего, это связано с подъёмом магмы или горячих жидкостей, создающих давление под поверхностью.

Есть ли риск извержения в ближайшее время?

Пока нет. Учёные фиксируют лишь медленные изменения и стабильные выбросы газов.

Как следят за вулканами такого типа?

Используются спутниковые радары, датчики температуры, сейсмометры и химический анализ воздуха.

Можно ли жить рядом с Тафтаном?

Да, но при условии, что ведётся постоянное наблюдение и действует план экстренных мер.

Мифы и правда

Миф: если вулкан не извергался тысячи лет, он потух.

Правда: даже после долгого покоя под землёй может оставаться активная магма.

Миф: извержения невозможно предсказать.

Правда: современные технологии позволяют фиксировать малейшие признаки активности за месяцы до события.

Миф: выброс газов означает скорое извержение.

Правда: умеренные выбросы могут длиться годами без катастрофических последствий.

Исторический контекст

Тафтан известен с древности — его упоминали персидские летописцы как "гора вечного жара". Последние следы активности датируются доисторическим временем, около 700 тысяч лет назад. В XX веке на его склонах геологи обнаружили термальные источники и серные поля, свидетельствующие о жизни под поверхностью. Сегодня Тафтан вновь стал объектом наблюдения учёных со всего мира.

Три интересных факта