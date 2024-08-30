Ученые спорят, чем на самом деле является найденный у берегов Аляски золотой шар

Американские учёные обнаружили на дне океана у берегов Аляски загадочный золотистый шар. Находка была сделана в 2023 году во время экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Шар диаметром около 10 сантиметров был прикреплён к камню на глубине 3300 метров. На одной из его сторон находилось отверстие, которое могло быть результатом попытки кого-то проникнуть внутрь или выбраться наружу.
Учёные были озадачены этой находкой. Некоторые предположили, что это могут быть остатки коралла или губки необычной формы. Другие выдвинули гипотезу, что это может быть яйцо неизвестного существа. В таком случае размер шара и отверстия указывает на то, что существо, вылупившееся из этого яйца, должно быть весьма крупным. Однако отсутствие других подобных яиц поблизости вызывает сомнения, так как большинство животных редко откладывают единственное яйцо.
Морской эколог Керри Хауэлл из Университета Плимута в Великобритании высказала мнение, что шар может быть яйцом из-за его мясистой текстуры и отсутствия очевидных анатомических признаков. Однако она отметила, что не видела ничего подобного раньше.
Биологи сумели забрать шар и доставить его на судно, но до сих пор не могут точно определить его природу, кроме того, что он явно имеет биологическое происхождение.
Таким образом, загадочный золотистый шар продолжает оставаться предметом обсуждений и исследований, и его происхождение пока остаётся невыясненным.
Фото: From Wikimedia Commons/ Jstuby (public domain)
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