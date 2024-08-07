Золотовалютные запасы России выросли на 1,4%, обновив свой максимум

Опубликованная статистика Центрального банка показала, что золотые резервы России достигли рекордного уровня в конце июля - $179,6 млрд, а их доля в международных активах страны достигла рекордного уровня с начала 2000 года.

По данным регулятора, международные резервы России выросли с $593,5 млрд до $602,05 млрд. Это стало самым высоким уровнем с марта 2022 года.

По данным регулятора, в июле валютные резервы выросли на 0,83% до $422,457 млрд.

В июле инвестиции в золото в России выросли на 2,9%, достигнув в июле $179,6 млрд по сравнению с предыдущим рекордом в $175,9 млрд в апреле.

Процент резервов золота вырос до 29,8% с 29,4% месяцем ранее, что стало самой высокой долей золота в российских международных активах с января 2000 года, когда доля монетарного золота в российских международных активах составляла 31,2% от общего объема активов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Правительства и Центробанка, включая средства в иностранной валюте, специальные права заимствования, резервную позицию в МВФ и монетарное золото.

Санкции западных стран против ЦБ в 2022 году привели к тому, что регулятор ограничен в управлении значительной частью своих запасов. Неограниченные ресурсы, такие как золото и активы в китайских юанях, были среди удерживаемых активов, частично вычтенных из резервов. На динамику резервов в первую очередь влияют изменения стоимости резервных активов вследствие их переоценки по отношению к доллару США, а также операции, осуществляемые в рамках бюджетного правила.

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