Золото готовится к новому скачку: прогнозируется рост цены до $3000 за унцию

Хрущ на полях ВЭФ заявил о скором скачке золота в цене за унцию

Президент полиметаллической компании "Селигдар", Александр Хрущ, в ходе беседы с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) выразил мнение, что стоимость золота может увеличиться до 3000 долларов за тройскую унцию в ближайшие полтора-два года.

На текущий момент цена на драгоценный металл на бирже Comex в Нью-Йорке колеблется около 2500 долларов за унцию.

"Мы не исключаем, что к концу текущего года цена золота достигнет отметки в 2600 долларов за унцию, учитывая ее текущий уровень в районе 2500 долларов. В долгосрочной перспективе, в течение следующих полутора-двух лет, мы можем ожидать роста до 3000 долларов. Все это будет зависеть от макроэкономической ситуации как в нашей стране, так и в мире", - отметил Хрущ.

По его словам, повышение стоимости золота будет продолжаться на фоне сохраняющейся нестабильности и высокой волатильности на мировых рынках, включая колебания процентных ставок и инфляционные процессы.

Восточный экономический форум, который традиционно собирает представителей бизнеса, политики и науки, проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает в роли генерального информационного партнера мероприятия.

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