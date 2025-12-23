Золото выросло до $4 500: как экономическая нестабильность влияет на цены на драгоценные металлы

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум, превысив отметку в $4 500 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС.

Золото побило рекорды

По состоянию на 03:13 по московскому времени цена на драгоценный металл составила $4 500,2 за тройскую унцию, что на 2,57% выше предыдущего уровня. В течение следующих 20 минут стоимость золота продолжила расти, и к 03:31 по московскому времени она достигла $4 504,1 за тройскую унцию, увеличившись на 2,66%.

Причины роста

Скачок стоимости золота связан с несколькими факторами. Один из них — увеличение неопределенности на мировых рынках, что в свою очередь делает золото более привлекательным активом для инвесторов. Кроме того, растущие ожидания повышения процентных ставок в США также играют роль в росте цен на драгоценные металлы, так как инвесторы стремятся к более безопасным активам.

"Рост стоимости золота отражает текущие рыночные тенденции и глобальную экономическую нестабильность", — отмечает ведущий аналитик на платформе "Дзен".

Цена золота также может быть поддержана глобальной экономической нестабильностью, включая валютные колебания и политические риски, что также влияет на спрос на драгоценные металлы. Такие изменения могут свидетельствовать о долгосрочных тенденциях в мировой экономике и инвестиционных предпочтениях.

Золото традиционно воспринимается как защитный актив в периоды экономической нестабильности, и его высокая стоимость в последние дни привлекает внимание как частных инвесторов, так и крупных финансовых организаций.