Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Золото
Золото
© responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:03

Золото выросло до $4 500: как экономическая нестабильность влияет на цены на драгоценные металлы

Фьючерсы на золото обновили исторический максимум на фоне глобальной нестабильности – ТАСС

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2025 года на бирже Comex, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, обновила исторический максимум, превысив отметку в $4 500 за тройскую унцию. Об этом сообщает ТАСС.

Золото побило рекорды

По состоянию на 03:13 по московскому времени цена на драгоценный металл составила $4 500,2 за тройскую унцию, что на 2,57% выше предыдущего уровня. В течение следующих 20 минут стоимость золота продолжила расти, и к 03:31 по московскому времени она достигла $4 504,1 за тройскую унцию, увеличившись на 2,66%.

Причины роста

Скачок стоимости золота связан с несколькими факторами. Один из них — увеличение неопределенности на мировых рынках, что в свою очередь делает золото более привлекательным активом для инвесторов. Кроме того, растущие ожидания повышения процентных ставок в США также играют роль в росте цен на драгоценные металлы, так как инвесторы стремятся к более безопасным активам.

"Рост стоимости золота отражает текущие рыночные тенденции и глобальную экономическую нестабильность", — отмечает ведущий аналитик на платформе "Дзен".

Цена золота также может быть поддержана глобальной экономической нестабильностью, включая валютные колебания и политические риски, что также влияет на спрос на драгоценные металлы. Такие изменения могут свидетельствовать о долгосрочных тенденциях в мировой экономике и инвестиционных предпочтениях.

Золото традиционно воспринимается как защитный актив в периоды экономической нестабильности, и его высокая стоимость в последние дни привлекает внимание как частных инвесторов, так и крупных финансовых организаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России вырос спрос на рефинансирование ипотеки на фоне удешевления ставок – URA.RU сегодня в 4:20
Россияне активно рефинансируют ипотеку: как это помогает сэкономить на долгосрочных выплатах

В России наблюдается резкий рост заявок на рефинансирование ипотеки. Что стоит за этим трендом и как заемщики пытаются минимизировать риски?

Читать полностью » В Госдуме обсудили снижение ставок по семейной ипотеке — Анатолий Аксаков вчера в 10:40
Ипотека по числу детей: в Госдуме готовят решение, которое изменит правила для семей

В Госдуме заявили, что закон о разных ставках по семейной ипотеке могут принять уже в начале года, обсуждение проходит без возражений.

Читать полностью » Посещаемость торговых центров в России снизилась на 3% в 2025 году — аналитики вчера в 9:05
Новая привычка россиян ударила по офлайну: торговые центры теряют главный источник жизни

Российские торговые центры теряют посетителей быстрее, чем год назад. Онлайн, экономия и смена привычек меняют будущее офлайн-розницы.

Читать полностью » Производители молока и сыра заняли ключевые позиции в рейтинге – The DairyNews.ru вчера в 3:02
От молока до мраморной говядины: 50 брендов, которые переписали гастрономический баланс страны

Опубликован рейтинг 50 Best Tastes of Russia 2025, в который вошли крупнейшие агрохолдинги, фермерские хозяйства и ведущие бренды продуктов питания.

Читать полностью » Конкуренция ритейлеров привела к удешевлению продуктовой корзины – Известия вчера в 3:01
Неожиданный сбой в системе цен: что произошло с продуктами за несколько недель до праздников

Перед Новым годом в России неожиданно подешевели масло, яйца, картофель и мандарины — из 25 базовых продуктов цены снизились на 16 позиций.

Читать полностью » Ноябрьский импорт мандаринов из Китая в Россию достиг $22 млн — статистика КНР 21.12.2025 в 13:07
Мандарины хлынули рекой: Россия побила десятилетний рекорд по импорту

Россия установила десятилетний рекорд по импорту мандаринов из Китая, войдя в число крупнейших покупателей этой продукции.

Читать полностью » Выплату на ипотеку для многодетных привяжут к сумме кредита – Госдума 21.12.2025 в 9:17
450 тысяч больше не ориентир: ипотечную поддержку многодетных предлагают пересчитать

В Госдуму внесут законопроект, который увеличивает минимальную выплату многодетным семьям на погашение ипотеки и привязывает ее к сумме кредита.

Читать полностью » Спрос на жильё в Краснодарском крае оживится при ставке ЦБ 16% – Коломийцева 21.12.2025 в 8:42
Рынок жилья затаил дыхание: одно решение может вернуть покупателей в Краснодарский край

Снижение ключевой ставки до 16% может запустить оживление спроса на жильё в Краснодарском крае, но массовый рост ожидают при более мягкой политике ЦБ.

Читать полностью »

Новости
ДФО
В новую стратегию развития Дальнего Востока добавят приоритет строительства детских учреждений – Ирина Яровая
ДФО
Губернатор Камчатки освободит замглавы Петропавловска за невыполнение обязательств по снегорасчистке – КАМЧАТКА-ИНФОРМ
ДФО
В Камчатском крае расширен доступ к материнскому капиталу для всех женщин – Камчатка Сегодня
ДФО
В России пересмотрены требования для новых резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток – ИА PrimaMedia
ДФО
Камчатка полностью перекрыла канал поставок браконьерской икры – Герман Зверев
Красота и здоровье
Онищенко предупредил о росте гриппа после зимних каникул — Life.ru
Общество
Мошенники выманивают деньги через фальшивые подарки парфюма – РИА Новости
Красота и здоровье
Минздрав рекомендовал только пригубить алкоголь в новогоднюю ночь – Виктор Тутельян
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet