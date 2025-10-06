Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кельты, шотландцы, История костюма, 1905 год
кельты, шотландцы, История костюма, 1905 год
© commons.wikimedia by Internet Archive Book Images is licensed under Flickr's The Commons
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:04

Золото, которое прятали от Цезаря: археологи нашли в Чехии кельтский клад, сохранившийся 2000 лет

Археологи Чехии нашли уникальный клад кельтских монет и украшений возрастом более двух тысяч лет

В начале сентября археологи из Чехии сообщили о сенсационной находке: в Пльзеньском крае, на ранее неизвестном кельтском поселении, был обнаружен богатейший клад. В нём — сотни золотых и серебряных монет, бронзовые украшения и миниатюрная фигурка лошади. По словам специалистов, это открытие может переписать представления о торговле и чеканке монет в Центральной Европе.

Сравнение: прежние находки и новое открытие

Критерий Ранее найденные клады Новый клад в Пльзеньском крае
Состояние сохранности Частично разграблены кладоискателями Полностью нетронут, сохранён археологами
Локация Известные кельтские поселения Место ранее не считалось кельтским
Состав Монеты, украшения, оружие Уникальные монеты, фигурка лошади, золотые изделия гальштатского периода
Научная ценность Региональная Международная, может изменить историческую картину
Доступ к экспонатам Ограничен, часто в частных коллекциях Представлен в музее Марианска Тынице

Советы шаг за шагом

  1. Начните с Марианска Тынице. Именно здесь выставлены монеты и украшения из нового клада. Экспозиция открыта до 30 ноября.

  2. Изучите контекст. Перед посещением музея прочитайте о кельтской культуре Богемии — это поможет глубже понять значение находки.

  3. Посетите археологические локации Пльзеньского края. Регион богат не только кельтскими памятниками, но и средневековыми замками и пивоваренными традициями.

  4. Уточните расписание выставок. Часть артефактов остаётся в хранилищах — их покажут позже после научной оценки.

  5. Путешествуйте с уважением. Место находки держат в секрете, чтобы защитить его от "чёрных археологов". Не пытайтесь искать его самостоятельно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посещать неофициальные места "по слухам".
    Последствие: риск нарушить охраняемый памятник и получить штраф.
    Альтернатива: посещать только зарегистрированные музейные объекты и выставки.

  • Ошибка: считать, что клад — просто "золото кельтов".
    Последствие: недооценка культурного значения находки.
    Альтернатива: воспринимать её как историческое свидетельство торговли, верований и искусства.

  • Ошибка: думать, что кельты жили только во Франции или Британии.
    Последствие: искажённое понимание их влияния.
    Альтернатива: узнать о центральноевропейских племенах, населявших Богемию в железном веке.

А что если…

А что если этот клад — лишь начало? Археологи считают, что в Пльзеньском крае могут находиться и другие хранилища древностей. Вероятно, это была важная торговая точка, где проходили пути обмена между кельтами и народами Средиземноморья. Если будущие находки подтвердят это, карта кельтской Европы изменится навсегда.

Плюсы и минусы находки для науки и общества

Плюсы Минусы
Углубляет знания о торговле кельтов Требует дорогостоящей консервации и охраны
Открывает новый регион древних поселений Место находки держат в секрете
Привлекает туристов в регион Опасность роста числа нелегальных поисков
Создаёт научную и культурную ценность Не все экспонаты доступны публике

FAQ

Почему место находки не раскрывают?
Чтобы предотвратить незаконные раскопки и сохранить памятник в первозданном виде.

Можно ли увидеть клад своими глазами?
Да, часть экспонатов представлена в музее MGSP в Марианска Тынице до конца ноября.

Чем уникальна находка?
Клад обнаружен там, где раньше не фиксировали кельтских поселений, и содержит новые типы монет, неизвестные науке.

Что будет с артефактами?
После анализа их включат в постоянную экспозицию музея и оцифруют для научных баз данных.

Почему кельтские монеты так важны?
Они отражают не только экономику, но и культурные связи — от Греции до Рима.

Мифы и правда

  • Миф: кельты не чеканили собственных монет.
    Правда: они имели развитую денежную систему, основанную на влиянии греческих и римских образцов.

  • Миф: найденный клад — случайная потеря.
    Правда: археологи считают, что это намеренное захоронение или ритуальное подношение.

  • Миф: кельтская культура ограничивалась Британией.
    Правда: кельты активно заселяли Центральную Европу — территорию современной Чехии, Австрии и Германии.

Исторический контекст

Кельты появились в Центральной Европе около VI века до н. э. и быстро распространились по всему континенту. Богемия (современная Чехия) стала одним из центров их ремесла и торговли. Здесь они создавали укреплённые поселения — оппидумы, чеканили монеты и торговали с греками и римлянами. Новый клад из Пльзеньского края дополняет картину: теперь археологи знают, что культура кельтов в регионе была богаче и обширнее, чем предполагалось ранее.

Три интересных факта

  1. Фигурка лошади, найденная в кладе, могла использоваться как культовый амулет — символ солнца и воинской силы.

  2. Некоторые найденные монеты имеют неизвестные символы, что указывает на существование локальных кельтских княжеств.

  3. В гальштатский период золото в Чехии добывалось местными племенами — возможно, именно их потомки спрятали этот клад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные Великобритании предупредили о риске изменения климата из-за Атлантики сегодня в 0:27
Климат планеты может сорваться в штопор — океан подаёт тревожный сигнал

Учёные нашли тревожные сигналы в раковинах моллюсков: североатлантический круговорот теряет устойчивость и может изменить климат Европы.

Читать полностью » Телескоп Gemini South зафиксировал формирование хвоста у межзвёздной кометы 3I/ATLAS вчера в 23:41
Астрономы не верили глазам: межзвёздная комета ожила и заиграла по земным правилам

Межзвёздная комета 3I/ATLAS сбросила ореол таинственности: вместо корабля инопланетян она проявила хвост и ведёт себя как "обычная" комета.

Читать полностью » В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа вчера в 23:18
Египетский артефакт века: как одна стела изменила всё, что мы знали о древнем календаре

В Египте нашли полную версию Канопского указа Птолемея III — уникальную стелу только с иероглифами, впервые за 150 лет открывающую новые горизонты египтологии.

Читать полностью » В Мандурии обнаружена эллинистическая гробница IV века до н. э. вчера в 22:45
Древние тайны выходят на свет: в Италии раскопали гробницу, которой нет равных в Европе

В Мандурии археологи нашли эллинистическую гробницу IV века до н. э. — свидетельство богатой погребальной традиции мессапов и культурного синтеза с Грецией.

Читать полностью » Учёные определили химический состав феромонов чёрной вдовы, привлекающих самцов вчера в 22:12
Запах немытых ног спасает жизнь: чёрные вдовы раскрыли свой секрет выживания

Учёные выяснили, что самки чёрных вдов привлекают самцов запахом, напоминающим немытые ноги, — ключевой феромон помогает паукам выживать после спаривания.

Читать полностью » Компьютерная модель показала десятикратную разницу содержания воды в атмосфере Юпитера вчера в 21:58
Атмосфера Юпитера играет в прятки с водой: концентрация различается в 10 раз

Новая модель показала: вода в атмосфере Юпитера распределена неравномерно. Вихри и дожди делают её содержание в одних областях в 10 раз выше, чем в других.

Читать полностью » В Танзании жёлтые павианы включили грибы в основной рацион вчера в 21:20
Приматы в Танзании перевернули представление о своём питании: новая звезда их рациона

Новое исследование показало, что грибы играют важную роль в рационе трёх видов приматов в Танзании, а для павианов стали даже любимым продуктом.

Читать полностью » В Британии обнаружены следы гигантских фестивалей бронзового века вчера в 20:57
Древние британцы знали толк в вечеринках: археологи нашли следы мегафестивалей

Археологи доказали, что в Британии бронзового века проводились мегафестивали — пиршества у Стоунхенджа, сопоставимые с современными фестивалями по масштабу и организации.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Агрономы: розы нужно укрывать только после −5 °C и 3–5 ночей с заморозками
Наука
Астрономы зафиксировали планету без звезды, продолжающую расти в глубинах космоса — открытие института в Палермо
Красота и здоровье
Онемение руки после сна может быть признаком проблем с нервами или сосудами — врач Кирцек
Садоводство
Настурция, календула и фиалки превращают обычные блюда в кулинарные шедевры — Мария Соколова
Садоводство
Осенью проще удалить корневую поросль у вишни и сливы: причины и пошаговый способ
Спорт и фитнес
Аманда Биск показала круговую интервальную тренировку с зашагиваниями и обратными отжиманиями
Садоводство
Вереск и декоративная капуста признаны лучшими растениями для осенних кашпо в Перми
Еда
Творожный кекс сохраняет влажность до 3 дней
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet