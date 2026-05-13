Золото
© responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:10

Инвесторы снова бросились в золото: вот где кроется опасная ловушка

Золото не стоит воспринимать как актив, который всегда растет и способен заменить остальные инструменты в инвестиционном портфеле, отметил независимый финансовый советник, руководитель проекта "Рост Сбережений" Сергей Кикевич. О том, на самом ли деле выгодно инвестировать в драгоценные слитки, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Частные инвесторы рекордными темпами наращивают вложения в слитки и монеты по всему миру, включая Россию, сообщило ранее издание "Коммерсантъ".

Кикевич отметил, что интерес к золоту часто усиливается на фоне сообщений о новых рекордах цен. По его словам, в такие периоды инвесторы могут переоценивать роль драгметалла и воспринимать его как универсальный актив, хотя такая логика ошибочна.

"История с золотом повторяется из года в год. Часто возникают времена хайпа, когда в средствах массовой информации только и видишь заголовки, что вот сейчас как они еще вырастут, это новые рекорды, они все время обновляются. Многие на это покупаются, начинают преувеличивать значимость золота в инвестициях", — отметил Кикевич.

Эксперт напомнил, что золото может долго не приносить инвестору результата. В качестве примера он привел покупку золота в 1980 году, после которой цены восстановились только спустя тридцать лет. По его словам, покупка золота в 1992 году не позволила бы обогнать инфляцию за весь последующий период.

"Сила золота не в том, что оно растет всегда и защищает от инфляции в сто процентов. Сила золота заключается в его низкой корреляции с другими активами, когда акции падают, когда паника на фондовых рынках, то золото растет. Оно вытягивает инвестпортфель в сложных ситуациях, когда все остальное начинает падать. Поэтому золото идеально подходит в качестве одного из компонентов инвестиционного портфеля", — пояснил он.

Кикевич подчеркнул, что доля такого актива должна рассчитываться индивидуально, а не выбираться под влиянием ажиотажа.

Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

