Удивительная находка у Аляски: золотистый шар, крепко прикрепленный к камню

На дне океана возле аляскинских берегов американские ученые столкнулись с таинственным явлением: они обнаружили лучистый золотистый сферический объект. Об этом факте сообщилось в публикации Sciencealert.

Отмечается, что данная находка была сделана в 2023 году в рамках исследовательской миссии, инициированной океанографическим департаментом Национального управления по изучению океанов и атмосферы США. С помощью подводного дрона, осуществлявшего сканирование морского дна, был выявлен сферический объект примерно в 10 сантиметров в диаметре на глубине более 3300 метров. Сфера была надежно закреплена на камне, а на ее поверхности исследователи обнаружили отверстие, как отмечает Sciencealert.

Среди морских ученых возникли предположения, что эта сфера может являться высохшей морской губкой или же остатком коралла. Есть и предположение, озвученное в журнале, что объект представляет собой яйцо неизведанного морского организма, что намекает на существование в океанских глубинах крупного животного. Исследователи выразили мысль о том, что, если предположение о яйце верно, то возникает вопрос о его происхождении, поскольку размеры объекта весьма значительны и не соответствуют обычной рыбьей икринке.

Дополнительно участников экспедиции насторожило отсутствие в округе других подобных объектов, что не типично для яиц морских существ.

Сферу извлекли на поверхность, чтобы провести ее всесторонний анализ, но пока ее происхождение остается неустановленным. Руководитель миссии Сэм Кэндио высказался, что, несмотря на успешное извлечение объекта и его доставку на борт судна, ученые еще не пришли к окончательному пониманию его природы, за исключением того, что он имеет биологическое начало.

Фото: Wikimedia Commons/Own work, Диего Дельсо , (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International. )