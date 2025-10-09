На агровыставке Золотая осень-2025 Ростовская область заключила два соглашения на 11 млрд рублей

Ростовская область укрепляет статус одного из самых привлекательных регионов для бизнеса. На агропромышленной выставке "Золотая осень-2025" были подписаны два крупных соглашения, открывающих новые перспективы в пищевой промышленности и садоводстве. Под документами поставил подписи губернатор региона Юрий Слюсарь.

Два направления развития

Первое соглашение касается пивоваренной компании "Балтика". В ближайшие годы она вложит 2 млрд рублей в расширение ростовской площадки.

Инвестиции пойдут на:

установку новой линии розлива в алюминиевые банки,

строительство современного склада.

Проект планируется завершить к концу 2027 года.

"Партнёрство с "Балтикой" у Ростовской области давнее. Это один из крупнейших налогоплательщиков у нас в регионе. Новый договор позволит расширить перерабатывающие мощности, создать новые рабочие места и принесёт ощутимую пользу областному бюджету. Нам есть, куда направить эти налоги, и мы рады, что коллеги выбирают наш регион для развития", — отметил губернатор Юрий Слюсарь.

"Расширяя производственные мощности в Ростове, мы продолжаем реализовывать стратегию развития региональных площадок", — подтвердил планы на укрепление присутствия в области генеральный директор компании Дмитрий Визир.

Новые яблоневые сады в Тацинском районе

Второе соглашение заключено с агропредприятием "СМ-АГРО". Компания создаст в Тацинском районе интенсивный яблоневый сад площадью 1000 гектаров.

Главные параметры проекта:

ежегодная закладка по 250 гектаров с 2026 года;

общий объём инвестиций — 9,1 млрд рублей;

использование современных технологий: капельного полива, шпалерной системы, биологических удобрений, снегозадержания и контроля микроклимата.

Когда сад вступит в полное плодоношение, урожайность может превысить 60 тысяч тонн яблок в год.

"Раньше здесь были старые сады, но они давно перестали плодоносить. Теперь инвестор создаёт новый проект на тысяче гектаров с применением современных технологий. Это знаковое место для Тацинского района, где традиционно росли яблоневые сады", — подчеркнул Юрий Слюсарь.

К 2032 году "СМ-АГРО" планирует построить собственное хранилище на 58 тысяч тонн яблок с регулируемой газовой средой. Это позволит значительно продлить сроки хранения урожая без потери качества.