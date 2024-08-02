Золу от ТЭЦ пустили в дело: помогает в очистке воды

Самым продвинутым способом очистки воды от загрязнений можно считать мембранный — тончайшие фильтры не требуют энергии или опасных химреагентов для своей работы.
В качестве материала для изготовления мембран в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук предложили использовать отходы теплоэлектростанций. О разработке пишут "Городские новости Красноярска".
Основная проблема в создании мембран — добиться сочетания взаимоисключающих, казалось бы, свойств: механической прочности и жидкостной проницаемости.
В поисках материалов красноярские учёные обратили внимание на отходы местных угольных ТЭЦ, бесполезно загрязняющих окружающую среду.
"В золе содержится до 40% дисперсных частиц размером менее 10 микрометров, состоящих преимущественно из алюмосиликатов. Эти частицы относятся к антропогенным загрязнителям атмосферы. Значительного снижения объёма таких отходов можно добиться, вовлекая их в переработку", — объясняет старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН кандидат химических наук Елена Фоменко.
Сначала вторсырьё должно пройти обработку — для удаления ухудшающих его качество частиц несгоревшего углерода, оксидов железа, магния и кальция. Затем его прессуют и обжигают при температуре 1100 °C.
На выходе получаются плоские фильтры диаметром около 26 и толщиной около трёх миллиметров, прочные и достаточно пористые. В экспериментах они показали очистку воды от 98% примесей, включая такую сложную для удаления, как мелкодисперсные частицы кремнезёма.
"Керамические мембранные фильтры обладают рядом преимуществ, включая прочность, химическую и температурную стабильность, способность к регенерации и долгий срок службы", — отметил ведущий научный сотрудник Института вычислительного моделирования СО РАН доктор физико-математических наук Илья Рыжков.
Фото: Институт химии и химической технологии СО РАН/Анастасия Тамаровская (CC BY-SA 4.0)
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