Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 85,7833
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.08.2024 : 92,8499
В Красноярске разработали мембраны из золы от угольных ТЭЦ
  1. Главная
  2. Наука

Золу от ТЭЦ пустили в дело: помогает в очистке воды

В Красноярске разработали мембраны из золы от угольных ТЭЦ

Самым продвинутым способом очистки воды от загрязнений можно считать мембранный — тончайшие фильтры не требуют энергии или опасных химреагентов для своей работы.

В качестве материала для изготовления мембран в Красноярском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук предложили использовать отходы теплоэлектростанций. О разработке пишут "Городские новости Красноярска".

Основная проблема в создании мембран — добиться сочетания взаимоисключающих, казалось бы, свойств: механической прочности и жидкостной проницаемости.

В поисках материалов красноярские учёные обратили внимание на отходы местных угольных ТЭЦ, бесполезно загрязняющих окружающую среду.

"В золе содержится до 40% дисперсных частиц размером менее 10 микрометров, состоящих преимущественно из алюмосиликатов. Эти частицы относятся к антропогенным загрязнителям атмосферы. Значительного снижения объёма таких отходов можно добиться, вовлекая их в переработку", — объясняет старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН кандидат химических наук Елена Фоменко.

Сначала вторсырьё должно пройти обработку — для удаления ухудшающих его качество частиц несгоревшего углерода, оксидов железа, магния и кальция. Затем его прессуют и обжигают при температуре 1100 °C.

На выходе получаются плоские фильтры диаметром около 26 и толщиной около трёх миллиметров, прочные и достаточно пористые. В экспериментах они показали очистку воды от 98% примесей, включая такую сложную для удаления, как мелкодисперсные частицы кремнезёма.

"Керамические мембранные фильтры обладают рядом преимуществ, включая прочность, химическую и температурную стабильность, способность к регенерации и долгий срок службы", — отметил ведущий научный сотрудник Института вычислительного моделирования СО РАН доктор физико-математических наук Илья Рыжков.

Фото: Институт химии и химической технологии СО РАН/Анастасия Тамаровская (CC BY-SA 4.0)

Мир

Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава

Подполье: Украинская армия использует зерновые поезда для переброски личного состава

По информации, полученной от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинские военные используют грузовые поезда с зерном для перевозки личного состава и техники.

Читать полностью
В Белоруссии подчеркнули, что обмен заключенным прошел исключительно по линии спецслужб

В Белоруссии подчеркнули, что обмен заключенным прошел исключительно по линии спецслужб

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением по поводу недавнего обмена заключенными между Россией и странами Запада.

Читать полностью

Общество

В России одобрили закон о прекращении гражданства РФ без постановки на воинский учет

В России одобрили закон о прекращении гражданства РФ без постановки на воинский учет

Совет Федерации на своем заседании принял закон, расширяющий основания для прекращения гражданства Российской Федерации. Теперь к ним добавлено неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Читать полностью
Мария Погребняк рассказала, что кормление грудью обернулось для неё маститом

Мария Погребняк рассказала, что кормление грудью обернулось для неё маститом

Мария Погребняк поделилась с поклонниками историей о том, как она столкнулась с маститом во время кормления первого ребёнка.

Читать полностью

Новости