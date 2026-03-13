Секрет опытных дачников: от этого удобрения почва меняется на глазах

Зола подходит почти для всех огородных культур, но противопоказана кислолюбивым растениям, пояснила эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. В беседе с NewsInfo она рассказала, для каких культур зола полезна как удобрение и чем ее можно заменить.

Зола подходит почти всем растениям, кроме культур, которым нужна кислая почва. По ее словам, речь прежде всего идет о голубике, хвойных, рододендронах и гортензиях.

"Все овощи, от которых мы ждем урожая, это любители слабощелочной либо нейтральной подкормки. Поэтому как раз под это все зола очень хорошо, по снегу ее можно посыпать", — пояснила Воронова.

Она добавила, что точной универсальной дозировки для золы нет, ее обычно рассыпают понемногу, без избыточного внесения в одну точку. Эксперт отметила, что часть вещества вымывается или вступает в реакцию с почвой, поэтому в обычной практике дачники вносят золу горстью по мере накопления.

"Иду и как сеятель разбрасываю, сколько куда попадет, даже не считаю пропорцию. Она вымывается и дождями, и талым снегом, что-то не усвоится почвенными микроорганизмами, что-то прореагирует с почвой. Главное не валить в одну точку килограммами", — говорит эксперт.

Если золы нет, весной можно использовать доломитовую муку, дополнила садовод. Как отметила специалист, она тоже работает как раскислитель и служит источником калия и кальция, однако ее обычно вносят в почву именно весной и прикапывают.