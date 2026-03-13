Просеивание золы в ведро
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:51

Секрет опытных дачников: от этого удобрения почва меняется на глазах

Зола подходит почти для всех огородных культур, но противопоказана кислолюбивым растениям, пояснила эксперт Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова. В беседе с NewsInfo она рассказала, для каких культур зола полезна как удобрение и чем ее можно заменить.

Зола подходит почти всем растениям, кроме культур, которым нужна кислая почва. По ее словам, речь прежде всего идет о голубике, хвойных, рододендронах и гортензиях.

"Все овощи, от которых мы ждем урожая, это любители слабощелочной либо нейтральной подкормки. Поэтому как раз под это все зола очень хорошо, по снегу ее можно посыпать", — пояснила Воронова.

Она добавила, что точной универсальной дозировки для золы нет, ее обычно рассыпают понемногу, без избыточного внесения в одну точку. Эксперт отметила, что часть вещества вымывается или вступает в реакцию с почвой, поэтому в обычной практике дачники вносят золу горстью по мере накопления.

"Иду и как сеятель разбрасываю, сколько куда попадет, даже не считаю пропорцию. Она вымывается и дождями, и талым снегом, что-то не усвоится почвенными микроорганизмами, что-то прореагирует с почвой. Главное не валить в одну точку килограммами", — говорит эксперт.

Если золы нет, весной можно использовать доломитовую муку, дополнила садовод. Как отметила специалист, она тоже работает как раскислитель и служит источником калия и кальция, однако ее обычно вносят в почву именно весной и прикапывают.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Читайте также

Зеленое золото из семян: как вырастить туи самостоятельно и сэкономить на дорогих растениях 08.03.2026 в 17:25

Хотите роскошные туи в саду, но не готовы тратить целое состояние? Узнайте, как вырастить их самостоятельно.

Читать полностью » Ягоды растут как на дрожжах: обычная сухая корка заменяет дорогие удобрения для садовода 08.03.2026 в 15:09

Старая привычка выбрасывать остатки хлеба лишает сад мощного стимулятора роста. Простая органика из кухни способна изменить структуру почвы и размер ягод.

Читать полностью » Тайна удачного урожая: неправильно выбранные семена могут разрушить садоводческие мечты 08.03.2026 в 8:41

Сколько времени и усилий уходит на плоды рынка, когда выбор семян становится настоящим искусством.

Читать полностью » Газон весной: когда пора действовать, чтобы споры мха не захватили участок 06.03.2026 в 17:19

Весна приближается, но невидимая атака мха на газон уже началась — что делать, чтобы не потерять зелёный ковер.

Читать полностью » Цитрусовые расцветают весной: как правильно ухаживать за лимоном, чтобы успеть с урожаем 06.03.2026 в 13:51

Советы по уходу за лимоном в весенний период помогут избежать распространённых ошибок и обеспечить хороший урожай.

Читать полностью » Корни помнят каждое прикосновение: обычная стройка на участке незаметно убивает вековые туи 06.03.2026 в 11:25

Проблемы с хвойными растениями могут вызывать неожиданные последствия, требующие немедленных действий для их спасения.

Читать полностью » Битва за здоровье яблони: как не допустить фатальных ошибок при ее обрезке в первые весенние дни 06.03.2026 в 9:45

Зеленый сад в опасности: обрезка яблонь, словно хирургия, требует знаний и осторожности.

Читать полностью » Соседи по огороду — это не просто: как защита моркови зависит от выбора компаньонов 06.03.2026 в 1:32

Как защитить морковь от вредителей и улучшить её рост с помощью удивительных соседей на грядке.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Золотой стандарт для плиты: когда стоит доплатить за посуду и где на самом деле границы экономии
ЦФО
Билет в одну сторону для незваных гостей: Орловская область массово закрывает двери для нарушителей
Туризм
Отпуск в тропиках под ливнем: как одна ошибка в датах превращает рай на земле в серый кошмар
Красота и здоровье
Эхо детских обид звучит десятилетиями: привычка корить себя за ошибки имеет скрытые корни
Мир
Украинский БПЛА потерял управление и ударил по Беларуси: Лукашенко заявил о пострадавшей
Мир
Вашингтон готовит новые траты на Иран: сумма растёт — и это только начало
Экономика
Новые ГОСТы на хлеб и бананы: зачем стандартизировать то, что и так проверено временем
Экономика
Санкции США дают трещину: российская нефть и нефтепродукты уходят из-под ограничений
