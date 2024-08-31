Крики как тактика: американка Ллойд удивила всех на российском телешоу

Тяжелоатлетка из США Ллойд выживала криками на шоу "Игры без границ"

Представители Индии, Поднебесной, Америки и России приняли участие в очередном выпуске телешоу "Игры без границ", сообщила пресс-служба ТНТ. В этом шоу игроки состязаются парами, и количество баллов, которое может набрать участник, зависит от результата его партнёра. Штаты в России представляют игрок Хантер Кейвуд и тяжелоатлетка Рэйчел Ллойд.

Во время испытания, в котором участники должны были выталкивать друг друга с подвешенной платформы, Ллойд применила оригинальную тактику — психическую атаку. Она попыталась напугать соперницу из Индии криками.

"Мне было бы страшно, если бы кричали на меня, я бы спрыгнул с высоты", — прокомментировал идею Тамби Масаев.

Сама Ллойд объяснила свои действия просто: "Я хотела выжить".

Ранее стало известно, что россиянин Артём Чигвинцев, известный по участию в американских "Танцах со звёздами", был арестован в Штатах по обвинению в домашнем насилии.

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