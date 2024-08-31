Крики как тактика: американка Ллойд удивила всех на российском телешоу

Представители Индии, Поднебесной, Америки и России приняли участие в очередном выпуске телешоу "Игры без границ", сообщила пресс-служба ТНТ. В этом шоу игроки состязаются парами, и количество баллов, которое может набрать участник, зависит от результата его партнёра. Штаты в России представляют игрок Хантер Кейвуд и тяжелоатлетка Рэйчел Ллойд.
Во время испытания, в котором участники должны были выталкивать друг друга с подвешенной платформы, Ллойд применила оригинальную тактику — психическую атаку. Она попыталась напугать соперницу из Индии криками.
"Мне было бы страшно, если бы кричали на меня, я бы спрыгнул с высоты", — прокомментировал идею Тамби Масаев.
Сама Ллойд объяснила свои действия просто: "Я хотела выжить".
Ранее стало известно, что россиянин Артём Чигвинцев, известный по участию в американских "Танцах со звёздами", был арестован в Штатах по обвинению в домашнем насилии.
Фото: freepik.com/freepik (License: Free)
Лавров назвал преступными методы наказания палестинцев за теракт ХАМАС
Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Мостам на Восток" осудил методы коллективного наказания палестинцев после теракта 2023 года. Он назвал их преступными и отметил, что Москва осуждает действия ХАМАС.
Политолог Топорнин связал охлаждение между Москвой и Белградом с давлением ЕС
Охлаждение взаимоотношений между РФ и Сербией связано с политическим давлением ЕС на Белград, считает Николай Топорнин, доцент МГИМО. В разговоре с "Лентой.ру" он пояснил, что Сербия как кандидат в ЕС сталкивается с противоречием между официальной позицией и развитием контактов с Москвой.
Юрий Лоза раскритиковал "Новую волну" за выбор победителей: спеть им не дали
Певец Юрий Лоза нашёл ещё одно доказательство правоты своего подозрения, узнав, кто стал победителем конкурса "Новая волна" в Сочи.
В Telegram отказала функция "Найти людей рядом"
Функция "Найти людей рядом" в Telegram перестала работать. Она предназначена для быстрого обмена контактами с людьми поблизости, либо для поиска новых друзей. Однако сейчас при попытке ей воспользоваться мессенджер долго ищет аккаунты, но не выводит результат поиска.