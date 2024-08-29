Как курение портит будущее вашего ребёнка: выводы учёных и мнение акушера Ерофеевой

Учёные из Университета Южной Австралии обнаружили связь между курением беременной женщины и плохими оценками у родившегося ребёнка. В исследовании приняли участие 723 877 человек. Выяснилось, что дети, подвергавшиеся воздействию табачных токсинов в утробе матери, на 49% чаще отстают от сверстников в школе.

Какие ещё риски и осложнения связаны с пренатальным курением, NewsInfo.Ru рассказала Любовь Ерофеева — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ и старший преподаватель медицинского факультета университета Синергия.

"Я даже больше скажу, курение и до беременности отрицательно сказывается на здоровье как самой женщины, так и её будущего ребенка. Дело в том, что никотины — это сосудистый яд, он действует на особо чувствительные структуры при зачатии. А до зачатия он, как бы выразиться помягче, практически лишает женщину значительной части её первичных яйцеклеток, ведь они чувствительны к никотину. Поэтому многие курильщицы даже не догадываются, что создают себе бесплодие, невынашивание. То есть такие эмбрионы могут восприниматься организмом как дефектные, и организм может от них избавляться. Если же беременность продолжается, и женщина курит, у ребёнка при рождении уже сформирована готовность к патологическим реакциям лёгочной системы, а в первую очередь ЦНС. Этот малыш будет хуже развиваться и с точки зрения физического развития, и с точки зрения его ментальных возможностей и способностей. Курение матери однозначно влияет на успеваемость и психофон малыша", — объяснила акушер-гинеколог.

Как от курения матери страдает физическое здоровье ребёнка?

"Он хуже развивается, меньше прибавляет в весе, то есть всё его развитие несколько затормаживается, потому что есть определённый преморбидный фон. Никотин влияет на процесс формирования его органов и тканей", — предупредила Любовь Ерофеева.

Существуют ли неочевидные, скрытые риски, которые проявятся со временем?

"Да. У ребёнка тоже будет склонность к курению и употреблению психоактивных веществ. Уже внутриутробно материнский организм его этому обучил. Ему попадало какое-то количество никотина, малыш к нему приучен, он к нему готов. Поэтому ничего удивительного. Вообще курение — это колоссальная социальная беда, особенно среди женщин. А курение мужчин в квартирах, в домах — это вторичное курение у детей. Даже если мать не курит, а отец изо рта эту дрянь не выпускает, то и у ребёнка будут, вероятнее всего, проблемы с лёгкими, возможно, и сердечно-сосудистые расстройства, но центральная нервная система реагирует на этот токсин в первую очередь", — заключила эксперт ВОЗ.

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