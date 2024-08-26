Найден белок, способный стать ключом к созданию вакцины от рака

Учёные сделали открытие: выявили белок, способный напрямую предотвращать опасные повреждения ДНК. Это открытие может стать прорывом в создании вакцины против рака, поскольку белок теоретически можно внедрить в организм.

Белок, реагирующий на повреждение ДНК, был обнаружен в бактерии Deinococcus radiodurans, известной своей устойчивостью. Как выяснили исследователи из Западного университета в Канаде, при внедрении в старую кишечную палочку бактерия стала в 40 раз устойчивее к воздействию ультрафиолета.

"Это редкий пример, когда один белок работает как автономный механизм", — отметил биохимик Роберт Сабла.

Неконтролируемое повреждение ДНК может привести к раку. Ультрафиолетовое излучение способно повредить ДНК в клетках кожи, что повышает риск развития рака кожи. Однако способность восстановить такие повреждения может стать важным шагом в разработке вакцины.

"Способность перестраивать и манипулировать ДНК определённым образом — это "священный Грааль" в биотехнологии, — объяснил Сабла. — Представьте сканирующую систему, отслеживающую клетки и нейтрализующую повреждения. Это могло бы стать основой вакцины против рака".

Бактерия способна выдерживать дозы радиации, в тысячи раз превышающие смертельные дозы для человеческой клетки. Она также может выживать в космосе, даже за пределами МКС, и в условиях на поверхности Марса.

"Если в геноме клетки человека происходит более двух разрывов на миллиарде пар оснований, она погибает, — пояснил Сабла. — Однако уникальный белок помогает восстанавливать сотни фрагментов ДНК в один геном".

Белок сканирует ДНК в поисках повреждений и при обнаружении разрыва внедряется и начинает искать другой разрыв данного типа.

"Этот белок — один из сотен полезных в этой бактерии, — подытожил Сабла. — Следующий шаг — изучить, что ещё клетка использует для восстановления генома".

Фото: сommons.wikimedia.org/geralt (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)