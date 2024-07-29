Британские врачи объяснили, как кофе может влиять на усвоение и выведение из организма лекарств, что иногда приводит к серьёзным последствиям. Профессор Парасту Доньяй из Королевского фармацевтического общества отметил, что кофеин сужает сосуды, блокируя аденозиновые рецепторы, что может повысить давление.

"Это может работать против лекарств, от повышенного давления", — добавил он.

Доктор Натали Раут из Лондона рекомендовала полностью отказаться от кофе при приёме лекарств от давления.

"И если вы пьёте его, подождите два часа после кофе, прежде чем измерять давление, чтобы обеспечить точность показаний", — уточнила врач.

Кофеин также усиливает сокращение мышц, продвигающих пищу по кишечнику, и лекарства могут перемещаться слишком быстро для усвоения. Это проблема для людей, принимающих гормон щитовидной железы левотироксин для лечения гипотиреоза. Приём его с кофе может снизить количество усвояемого левотироксина. Доктор Раут посоветовала принимать препараты для щитовидной железы утром натощак и подождать час, прежде чем пить кофе. Также возможен приём препарата на ночь, так как левотироксин столь же эффективен, если принимать его перед сном.

Миллионы людей принимают омепразол от расстройства желудка, изжоги и рефлюкса, но кофеин сводит на нет эффект лекарства, сказала Раут. Омепразол не дает клеткам слизистой желудка вырабатывать слишком много кислоты, уменьшая симптомы рефлюкса и предотвращая язву. Кофеин, напротив, стимулирует секрецию соляной кислоты.

"Принимайте омепразол натощак и подумайте отказаться от кофе, поскольку тогда вам вообще не придется принимать лекарство", — советует доктор Раут.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution 4.0 International)