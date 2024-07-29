Врач Александра Филёва предостерегла от бездумного использования микроволновой печи для разогрева некоторых блюд. Она отмечает, что любая термическая обработка разрушает в продуктах часть полезных веществ, а в некоторых случаях даже может привести к образованию вредных соединений.

Филёва пояснила, что нагрев продуктов в микроволновке обычно менее интенсивен, чем в духовке или на открытом огне, что позволяет лучше сохранить питательные вещества. Однако не все продукты следует подвергать повторному разогреву в СВЧ. Особое внимание она уделила блюдам, которые были приготовлены день-два назад.

"Эти продукты не так полезны, они уже постояли, есть риск развития бактерий", — подчеркнула Филёва.

В микроволновке температура разогрева не такая высокая, как на сковороде или в духовке, и такая тепловая обработка может быть недостаточной для уничтожения бактерий. Кроме того, Филёва напомнила, что греть еду в пластиковой таре в микроволновой печи нельзя, так как это может привести к выделению вредных веществ в пищу.

Фото: flickr.com/Brent Schmidt (Commons Attribution 2.0 Generic license)