Netflix соединил гороскоп и кино: что ждать от подборок по знакам зодиака

Когда кино и звёзды встречаются, результат может быть неожиданным. Netflix решил совместить привычные рекомендации с астрологией и представил подборки фильмов и сериалов для каждого знака зодиака. Идея в том, чтобы каждый пользователь смог найти в каталоге что-то новое, но в то же время максимально "созвучное" своему характеру.

Начало с Девы

Первой такую функцию получит аудитория, рождённая под знаком Девы. Неделя запусков совпадает с астрологическим сезоном Девы, который длится с 23 августа по 22 сентября. На главных страницах подписчиков уже в ближайшие выходные появятся коллекции, подготовленные именно для них.

"Девы всегда суетятся" — так Netflix назвал первую из подборок.

По задумке, в таких списках собраны истории, где много динамики, активных персонажей и постоянного движения.

Названия с характером

Компания подошла к проекту с юмором: каждый знак получил не просто список, а почти персональное заявление о себе. Например:

"Весы играют честно в любви и на войне"

"Скорпионы наслаждаются тайнами"

"Стрельцы дарят приключения"

"Козероги активируют режим босса"

"Водолеи — существа потустороннего мира"

И это далеко не всё. Среди других ярких названий — "Рыбы воплощают мечту", "Овен любит хаос и конкуренцию", "Телец — душа компании", "Близнецы проливают чай", "Раки будут плакать, если захотят", "У Льва есть энергия главного героя".

Отдельным бонусом станет подборка "Осторожно, Меркурий в ретрограде". Netflix явно намекает: не стоит относиться к спискам чересчур серьёзно, скорее это способ добавить игривости в привычный просмотр.

Что смотреть знакам зодиака

Помимо общих названий, Netflix предложил и вполне конкретные варианты.