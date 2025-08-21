Netflix соединил гороскоп и кино: что ждать от подборок по знакам зодиака
Когда кино и звёзды встречаются, результат может быть неожиданным. Netflix решил совместить привычные рекомендации с астрологией и представил подборки фильмов и сериалов для каждого знака зодиака. Идея в том, чтобы каждый пользователь смог найти в каталоге что-то новое, но в то же время максимально "созвучное" своему характеру.
Начало с Девы
Первой такую функцию получит аудитория, рождённая под знаком Девы. Неделя запусков совпадает с астрологическим сезоном Девы, который длится с 23 августа по 22 сентября. На главных страницах подписчиков уже в ближайшие выходные появятся коллекции, подготовленные именно для них.
"Девы всегда суетятся" — так Netflix назвал первую из подборок.
По задумке, в таких списках собраны истории, где много динамики, активных персонажей и постоянного движения.
Названия с характером
Компания подошла к проекту с юмором: каждый знак получил не просто список, а почти персональное заявление о себе. Например:
-
"Весы играют честно в любви и на войне"
-
"Скорпионы наслаждаются тайнами"
-
"Стрельцы дарят приключения"
-
"Козероги активируют режим босса"
-
"Водолеи — существа потустороннего мира"
И это далеко не всё. Среди других ярких названий — "Рыбы воплощают мечту", "Овен любит хаос и конкуренцию", "Телец — душа компании", "Близнецы проливают чай", "Раки будут плакать, если захотят", "У Льва есть энергия главного героя".
Отдельным бонусом станет подборка "Осторожно, Меркурий в ретрограде". Netflix явно намекает: не стоит относиться к спискам чересчур серьёзно, скорее это способ добавить игривости в привычный просмотр.
Что смотреть знакам зодиака
Помимо общих названий, Netflix предложил и вполне конкретные варианты.
-
Близнецам сервис советует "Бриджертонов" и "Секс в большом городе" — оба проекта с интригами и яркими диалогами.
-
Ракам придётся по душе "Джинни и Джорджия" и "Девочки Гилмор" — истории о семье, отношениях и эмоциях.
-
Львам достались "Эмили в Париже" и "Корона", где главный герой всегда в центре внимания.
-
Стрельцам — "Остаться в живых" и "Парк Юрского периода", то есть приключения, которые держат в напряжении.
