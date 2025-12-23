Дело Зодиака получило новое имя: частное расследование связало его с «Чёрной Георгиной»

Шифры, письма в полицию и десятилетия без ответов сделали дело Зодиака одним из самых известных в истории США. Теперь частные исследователи утверждают, что нашли имя человека, которого связывают сразу с двумя резонансными преступлениями в Калифорнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материал Daily Mail и заявление главы частного агентства Cold Case Consultants of America Алекса Бейбера. По версии авторов расследования, Зодиак и убийца Элизабет Шорт, известной как "Черная Георгина", — один и тот же человек.

Кого назвали и с какими делами связали

Daily Mail пишет, что в новом расследовании фигурирует имя Марвина Марголиса. Именно его Бейбер называет предполагаемым Зодиаком, который орудовал в 1960–1970-х годах и прославился зашифрованными письмами в полицию. По данным РИА Новости, сам Зодиак заявлял о 37 убийствах, однако правоохранители доказали его причастность лишь к семи эпизодам, а личность преступника официально так и не установили.

С Марголисом в этой версии также связывают убийство Элизабет Шорт в 1947 году - преступление, получившее широкую огласку из-за особой жестокости. Уточняется, что Шорт была знакома с Марголисом и, как утверждается, состояла с ним в кратких отношениях. После того как Марголис попал в список из 22 подозреваемых, он покинул Лос-Анджелес и сменил фамилию на Меррилл, вернувшись в Калифорнию лишь в 1960-х годах.

На чем основаны выводы частного расследования

Бейбер утверждает, что ключ к идентификации дали два письма Зодиака в полицию, известные как Z13 и Z32. По его словам, расшифровка этих посланий позволила получить сведения о настоящем имени убийцы и его возможной связи с делом "Черной Георгины". В ходе работы он также пришел к выводу, что преступник должен был иметь опыт хирурга и военного, знакомого с шифрованием.

Отдельно упоминается версия о наличии в арсенале предполагаемого убийцы штыка времен Второй мировой войны, а также то, что Элизабет Шорт могла быть ему знакома.

"Это неоспоримо. Чисто математически невозможно, чтобы это был не он… Когда все это окажется у них перед лицом, они не смогут ничего отрицать", — заключил Бейбер.

При этом он сообщил, что собранные записки и рисунки направлены на экспертизу для сравнения почерка.

Что известно о Марвине Марголисе

По данным, приводимым газетой и Бейбером, Марвин Марголис родился в 1925 году в Чикаго и в 1943-м был призван на службу в ВМС. Утверждается, что там он обучился стрельбе и хирургии, будучи санитаром на флоте, а во время службы на тихоокеанском театре был ранен и получил нарушения психики. После демобилизации он поступил учиться медицинскому делу и, в частности, выполнял вскрытие тел.

Также говорится, что с войны Марголис привез трофейный японский штык. В последние годы жизни, как утверждает Бейбер, Марголис-Меррилл нарисовал женщину по имени Элизабет, спрятав на листе подпись "Зодиак", что в рамках версии расследователя трактуется как возможное признание. Бейбер выразил уверенность, что после экспертиз у полиции "не будет выбора", кроме как вернуться к забытым делам.