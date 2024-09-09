Геннадий Орлов, известный спортивный комментатор, считает, что "Спартаку" следует расстаться с Романом Зобниным, который является капитаном команды. По мнению Орлова, Зобнин не соответствует уровню, необходимому для чемпионства "Спартака".

Орлов отметил, что Зобнин часто совершает нарушения правил игры, и это связано не с его намерениями, а с отсутствием мастерства. Комментатор считает, что Зобнин не умеет отбирать мяч без нарушений, и это является серьёзной проблемой для команды.

Кроме того, Орлов подчеркнул, что Зобнин не является техничным игроком, мяч его не слушается, и он не может играть в одно касание — важный аспект игры полузащитника. Также комментатор отметил, что Зобнин не делает острых передач, что необходимо для атакующих игроков.

Орлов считает, что "Спартак" должен отказаться от Зобнина, как ранее отказался от Джикии. По мнению комментатора, Зобнин является остатком прошлого "Спартака", который был известен своими ложными лидерами. Орлов полагает, что команда должна сосредоточиться на создании новой команды, способной конкурировать на высоком уровне.

В настоящее время "Спартак" возглавляет Станкович, и команда находится на четвёртом месте в таблице после семи туров. Ожидается, что клуб сделает новые приобретения в ближайшее время. Контракт Зобнина с "Спартаком" рассчитан до конца нынешнего сезона.

Фото: From Wikimedia Commons/ Эдгар Брещанов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)