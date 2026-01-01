Знакомство начинается красиво — но именно после этого момента исчезают деньги

Тема романтических знакомств всё чаще становится инструментом для финансовых преступлений. Под видом заботы и желания вернуть деньги мошенники выманивают у жертв крупные суммы, используя поддельные сайты и ссылки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России, с которыми ознакомилось агентство.

Сценарий с "идеальным свиданием"

Как следует из материалов ведомства, злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств. После короткого общения они представляются девушкой и предлагают продолжить диалог в мессенджере. Там разговор быстро переходит к идее совместного похода на концерт, спектакль или другое мероприятие, подходящее для свидания.

Следующим шагом становится отправка ссылки на сайт, где якобы можно купить билеты. Молодой человек, не подозревая подвоха, оплачивает покупку. Спустя некоторое время новая знакомая сообщает, что не сможет пойти, и предлагает оформить возврат средств по той же ссылке, уверяя, что процедура стандартная и безопасная.

Ложный возврат и новые переводы

После перехода по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс с имитацией службы поддержки. Там ему объясняют, что для возврата средств необходимо внести дополнительную сумму, эквивалентную стоимости билетов, по указанным реквизитам. Обещается, что после этого все деньги будут возвращены.

Однако после перевода средств заявителю сообщают о якобы возникшей ошибке и предлагают повторить операцию. Подобные сообщения поступают несколько раз подряд, каждый раз под новым предлогом.

"Неудачные банковские операции", — отмечается в материалах МВД РФ.

Чем заканчивается схема

Процесс продолжается до тех пор, пока пострадавший не осознаёт, что стал жертвой мошенников. К этому моменту общение с "девушкой" прекращается, а доступ к сайту оказывается недоступным. В МВД подчёркивают, что подобные схемы рассчитаны на доверие и эмоциональную вовлечённость, что снижает критичность восприятия происходящего.

Правоохранительные органы обращают внимание, что любые требования о дополнительных переводах для возврата средств являются характерным признаком мошенничества, особенно если они поступают через сторонние сайты и мессенджеры.