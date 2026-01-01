Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
Хакер в капюшоне сидит перед монитором с кодом
© https://unsplash.com by Tai Bui is licensed under Free
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:24

Знакомство начинается красиво — но именно после этого момента исчезают деньги

Мошенники выманивают деньги через фейковые свидания и возврат билетов - МВД РФ

Тема романтических знакомств всё чаще становится инструментом для финансовых преступлений. Под видом заботы и желания вернуть деньги мошенники выманивают у жертв крупные суммы, используя поддельные сайты и ссылки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России, с которыми ознакомилось агентство.

Сценарий с "идеальным свиданием"

Как следует из материалов ведомства, злоумышленники ищут потенциальных жертв на сайтах знакомств. После короткого общения они представляются девушкой и предлагают продолжить диалог в мессенджере. Там разговор быстро переходит к идее совместного похода на концерт, спектакль или другое мероприятие, подходящее для свидания.

Следующим шагом становится отправка ссылки на сайт, где якобы можно купить билеты. Молодой человек, не подозревая подвоха, оплачивает покупку. Спустя некоторое время новая знакомая сообщает, что не сможет пойти, и предлагает оформить возврат средств по той же ссылке, уверяя, что процедура стандартная и безопасная.

Ложный возврат и новые переводы

После перехода по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс с имитацией службы поддержки. Там ему объясняют, что для возврата средств необходимо внести дополнительную сумму, эквивалентную стоимости билетов, по указанным реквизитам. Обещается, что после этого все деньги будут возвращены.

Однако после перевода средств заявителю сообщают о якобы возникшей ошибке и предлагают повторить операцию. Подобные сообщения поступают несколько раз подряд, каждый раз под новым предлогом.

"Неудачные банковские операции", — отмечается в материалах МВД РФ.

Чем заканчивается схема

Процесс продолжается до тех пор, пока пострадавший не осознаёт, что стал жертвой мошенников. К этому моменту общение с "девушкой" прекращается, а доступ к сайту оказывается недоступным. В МВД подчёркивают, что подобные схемы рассчитаны на доверие и эмоциональную вовлечённость, что снижает критичность восприятия происходящего.

Правоохранительные органы обращают внимание, что любые требования о дополнительных переводах для возврата средств являются характерным признаком мошенничества, особенно если они поступают через сторонние сайты и мессенджеры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Непогода задержала десятки авиарейсов по всей России — Baza вчера в 17:41
Предновогодний коллапс в небе: пассажиры застряли в аэропортах на сутки

Непогода парализовала работу аэропортов по всей стране: десятки рейсов отменены, сотни пассажиров застряли в ожидании вылета.

Читать полностью » Запуск фейерверков в помещениях признали нарушением — ГУ МВД России по Москве вчера в 17:37
Новогодний салют может закончиться делом: в Москве включают жёсткий контроль

Новогодние салюты в Москве могут обернуться штрафами и уголовными делами. Власти предупредили о жёстких мерах и усиленном контроле.

Читать полностью » 44% петербуржцев рассчитывают на 13-ю зарплату по итогам 2025 года - Авито вчера в 14:28
Премия или зарплата: как 13-я зарплата помогает петербуржцам и сколько на неё рассчитывают

Почти половина петербуржцев рассчитывают на годовой бонус в 2025 году, при этом размер выплат и процент ожидающих премии варьируются.

Читать полностью » Всероссийский Дед Мороз поздравил бойцов СВО с Новым годом - ТАСС вчера в 10:55
Слова, которые согрели сердце: как Дед Мороз пожелал удачи и силы защитникам

Всероссийский Дед Мороз поздравил бойцов в зоне СВО, пожелав им здоровья, удачи и исполнения мечт. Важное послание о мире и надежде.

Читать полностью » Здоровье близких остаётся главной темой новогодних желаний россиян - АБН 24 вчера в 10:55
Секреты новогодних желаний: как здоровье близких и материальная стабильность становятся приоритетом

Какие желания россияне загадывают в новогоднюю ночь? Социологические исследования раскрывают главные темы, о которых мечтают в этот момент.

Читать полностью » В Москве пассажиров речного транспорта будут угощать горячими напитками до 11 января — Ликсутов вчера в 10:33
Тайна уютных чайных домиков: как зимний отдых на речных маршрутах превращается в настоящее наслаждение

На семи причалах московских речных маршрутов до 11 января пассажиров угощают чаем и сладостями в уютных чайных домиках.

Читать полностью » Продажи статуэток и фигурок с лошадьми в Москве выросли в три раза – Яндекс Маркет вчера в 10:33
Подковы, фигурки и ёлочные украшения: загадка стремительного роста продаж символики года в Москве

В Москве в преддверии Нового года резкий рост спроса на товары с символикой лошади: статуэтки, украшения и сувениры становятся особенно популярными.

Читать полностью » В 2026 году Москва получит более 500 новых автобусов для пригородных маршрутов вчера в 10:32
Новый транспорт, новые горизонты: чем удивят более 500 автобусов, ожидаемых в Москве

В 2026 году Москва получит более 500 новых автобусов для улучшения пригородного транспорта в рамках проекта "Москва — область".

Читать полностью »

Новости
Общество
В КЧР 458 семей получили выплату 300 тыс. рублей за третьего ребёнка - ТАСС
Наука
В начале января Луна приблизится к Земле на 360 тыс. км - УрФУ
Общество
МРОТ в России увеличили на 4 653 рубля с начала года - ТАСС
ДФО
Лавиноопасную обстановку ввели в семи районах Сахалинской области - ДВ-РОСС
Дом
Конденсат на окнах появляется из-за влажного воздуха и холода — House Digest
Красота и здоровье
Шампунь глубокой очистки улучшает результат окрашивания — колористы
Авто и мото
Алкоголь замедляет реакцию водителя независимо от стажа — Авто Mail
Еда
Serious Eats фиксирует рост интереса к десертам для одного
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet