Зловещая коллекция останков: мужчина обвинён в осквернении могил и похищении тел в Филадельфии

В США мужчина был обвинён в похищении человеческих останков с кладбища. Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

Раскрытие преступления

По информации полиции, кости и черепа, обнаруженные на заднем сиденье автомобиля неподалёку от заброшенного кладбища на окраине Филадельфии, привели правоохранителей в подвал, заполненный человеческими останками. В этом помещении, по словам властей, хранил свои находки 34-летний мужчина, который теперь обвиняется в похищении около 100 комплектов человеческих останков.

Мужчина был задержан, когда возвращался к своей машине с ломом в руках и мешком, в котором находились мумифицированные останки. В ходе обыска в его доме обнаружены более 100 человеческих черепов, длинных костей, мумифицированных кистей и стоп, а также других фрагментов скелетов.

Признание и предъявленные обвинения

При допросе подозреваемый признался в похищении около 30 комплектов человеческих останков и указал могилы, откуда он их изъял.

Ему предъявлены обвинения в ряде тяжких преступлений, включая надругательство над телами умерших, хранение краденого имущества, осквернение исторического места захоронения, кражу со взломом, незаконное проникновение на территорию и хищение.