Ребёнок за компьютером в сети
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:23

Злоумышленники атакуют по всем фронтам: как выжить в мире киберугроз и не потерять бизнес

В 2025 году для России актуальны DDoS-атаки и кибершпионаж — Станислав Кузнецов

Киберугрозы остаются серьёзной проблемой для российских организаций, и в 2025 году наиболее актуальными угрозами продолжают оставаться DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки с использованием программ-шифровальщиков. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

Основные угрозы для организаций в 2025 году

По словам Кузнецова, в 2025 году ключевыми угрозами для российских организаций остаются DDoS-атаки, кибершпионаж, а также атаки, направленные на приостановку работы ИТ-инфраструктуры с целью остановить бизнес-процессы. Злоумышленники, по его словам, преследуют не только финансовые цели, но и стремятся вызвать широкий общественный резонанс, подорвать доверие населения к государственным и бизнес-структурам.

"В 2025 году для российских организаций ключевыми угрозами остались DDoS-атаки, кибершпионаж и атаки, направленные на приостановку работы или уничтожение ИТ-инфраструктуры с целью остановить бизнес-процессы", — отметил Станислав Кузнецов.

Программы-шифровальщики и выкуп в миллионы рублей

Одним из наиболее опасных видов атак остаются атаки с использованием программ-шифровальщиков. Кузнецов рассказал, что сумма выкупа за расшифровку данных в некоторых инцидентах может достигать 500 миллионов рублей. Эта угроза остаётся актуальной для российских организаций, которые сталкиваются с серьёзными рисками в случае утраты доступа к важным данным.

"Сохранилась актуальность атак с использованием программ-шифровальщиков, при этом сумма запрашиваемого выкупа в отдельных инцидентах на рынке, по данным экспертов, достигала 500 миллионов рублей", — сообщил зампред правления Сбербанка.

Беспрецедентный уровень кибератак

Также Станислав Кузнецов отметил, что Россия столкнулась с беспрецедентным уровнем кибератак на корпоративный и государственный сектор как по количеству, так и по мощности. В сентябре 2025 года на Восточном экономическом форуме Кузнецов сообщил, что по данным Сбербанка, не менее 53% российских компаний подверглись кибератакам.

