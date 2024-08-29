Заботкин заявил, что государство не ограничивается Центробанк в его денежно-кредитной политике

В Банке России заявили о своей самостоятельности в определении ДКП

Банк России самостоятельно определяет денежно-кредитную политику (ДКП) и не связан никакими ограничениями в этой сфере. Основным инструментом регулирования экономики остаётся ключевая ставка, которую устанавливает Центробанк.﻿

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил на пресс-конференции, что последние данные не указывают на устойчивое снижение темпов роста цен. Он пояснил, что недельные данные не показывают значительных изменений, а темпы роста цен в августе остаются на уровне 6-7% в годовом выражении с учётом сезонных колебаний.

Инфляция формируется под влиянием баланса между спросом и предложением. Банк России регулирует спрос через ключевую ставку, а правительство — через бюджетную политику. Предложение зависит от мер правительства по увеличению производства товаров и услуг, а также от устранения узких мест в инфраструктуре.

Банк России учитывает все данные о мерах правительства и бюджетной политике, когда принимает решения по ДКП. Он стремится обеспечить прозрачность своей политики для правительства и активно сотрудничает с ним в этой области.

В пресс-службе Банка России также отметили, что одной из сфер, где регулятор тесно сотрудничает с правительством и законодателями, является защита потребителей финансовых услуг. Обсуждаются меры по борьбе с кредитным мошенничеством, включая введение "периода охлаждения" перед выдачей потребительских кредитов.

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