Жительница столицы в прошлом августе обратилась с заявлением в отдел МВД, в котором указывала, что ее бывший сожитель "незаконно удерживает ее имущество"

Жительница Москвы одержала победу в суде над своим бывшим возлюбленным и добилась возврата всех своих личных вещей, которые он удерживал. В списке имущества, подлежащего возврату, оказались предметы гардероба, обувь, аксессуары, бытовая техника и даже собака.

История началась в августе прошлого года, когда москвичка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее экс-сожитель незаконно удерживает принадлежащие ей вещи. Однако в возбуждении уголовного дела ей было отказано, и тогда она решила отстаивать свои права в суде.

Согласно материалам дела, пара познакомилась в 2010 году и периодически встречалась, а в апреле 2023 года начала жить вместе и вести общее хозяйство. Но уже через два месяца совместной жизни между ними возник конфликт. Молодой человек забрал у девушки ключи от дома, где остались все ее личные вещи.

В своем иске москвичка подробно перечислила все имущество, которое требовала вернуть. В списке значились дизайнерская одежда и обувь от известных брендов, таких как Christian Louboutin, Zara, Zimmermann, Mugler, Dolce Gabbana, Saint Laurent, Sergio Rossi, Gucci и Bottega Veneta. Кроме того, она претендовала на возврат косметики, бытовой техники, ювелирных украшений, сумок люксовых марок и даже йоркширского терьера по кличке Белла.

Ответчик соглашался отдать вещи только при условии возврата денег, которые он якобы давал истице в долг. Однако Басманный суд Москвы, рассмотрев дело, встал на сторону женщины и постановил вернуть ей все заявленное имущество, включая собаку.

Судебное разбирательство длилось около года и завершилось полным удовлетворением требований истицы. Теперь москвичка сможет вернуть свои любимые туфли, одежду, аксессуары и питомца, которые незаконно удерживал ее бывший партнер.

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