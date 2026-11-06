Россия Спорт Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Праздник в Индии
Праздник в Индии
© commons.wikimedia.org by Prashant Patel is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 14:02

Музыка в диких гималайских предгорьях: путь в индийскую долину Зиро обернулся настоящим испытанием

Вибрации низких басов пробивались сквозь подошвы обуви, распространяясь по ноге, тогда как влажный ветер гнал пыль над желтеющими рисовыми полями. Эти участки, разделенные узкими земляными гребнями, образовывали неровные, но обширные пространства. Для электронного коллектива Shanka Tribe, прилетевшего из Кералы через тысячи километров, такой фон казался неожиданным местом для представления своей перкуссионной музыки в отдаленном уголке Аруначал-Прадеша.

Я стоял посреди рисовых полей долины Зиро во время 13-го издания фестиваля Ziro Festival, спонсором которого выступила компания Signature Packaged Drinking Water. Открытый музыкальный фестиваль закрепил свою репутацию сочетанием независимой музыки, сцен из бамбука и окружения из полей и лесистых холмов штата. В этом году, с 24 по 27 сентября, фестиваль собрал 40 индийских и международных исполнителей, среди которых были Parikrama, Midival Punditz, Sukhbir, Sneha Khanwalkar, шри-ланкийская певица Yohani, алжирская артистка Fati Teniri, палестинско-французский продюсер Isam Elias, а также местная группа David Angu & The Tribe.

Путь к долине Зиро сам по себе представляет приключение. Маршрут из Мумбаи на гималайское плато включал шестичасовой перелет до Дибругараха в Ассаме с пересадкой, восьмичасовую поездку на машине до места проживания и последующие 40 минут дороги до самой площадки фестиваля. Добраться в долину из крупного города непросто. А отсутствие мобильного покрытия, лишавшее возможности отвлечься, делало путешествие в какой-то момент абсурдно трудным.

Как изоляция стала фундаментом

Испытав на себе сложности пути — от оползней после муссона, блокировавших дороги, до локальных блокировок из-за межобщинных споров, — я задумался: как место, столь отрезанное от остального мира, стало местом проведения одного из самых самобытных независимых музыкальных фестивалей Индии?

Прежде чем соосновать фестиваль, Anup Kutty работал редактором в изданиях Rolling Stone, Maxim, Caravan и The Indian Express, но при этом не прекращал играть в музыкальных группах. «Я играл в группе Menwhopause, и мы гастролировали на северо-востоке Индии, когда приехали в Итангар», — вспоминает он. В день их концерта объявили бандх (локальную блокировку), и они оказались в Зиро случайно.

«Вся жизнь здесь строилась на общности», — говорит он. Уехав, он не мог перестать думать об этом единстве и о том, как оно могло бы стать основой для чего-то большего. «Мы наткнулись на что-то здесь, что казалось слишком хорошим, чтобы держать при себе, — на некую радость, которую мы хотели превратить в приглашение, расширив его для других артистов и групп». Первый Ziro Festival в сентябре 2012 года был маленьким и импровизированным, с участием около 10 исполнителей.

Четырнадцать лет спустя я впервые увидел проявление того чувства принадлежности, встретив Yachang Tacho. Член апатани, крупнейшей общины в долине Зиро, Тачо проводит экскурсии по рисовым полям на окраинах фестивальной площадки. За 20 рупий посетители могут входить в воду и ловить карпов в полях. Тачо принадлежит к Diibo Gaon Bura Buri Association (DGBBA) — общинной организации, возглавляемой старейшинами (гаон бура и бури), которая занимается грамотностью взрослых и экокультурным туризмом.

Тачо наблюдает, как молодежь отходит от земледелия, и опасается, что знания, хранящиеся в полях, исчезнут вместе с ними. Его ответ — привлекать посетителей фестиваля в рисовые поля, чтобы они могли непосредственно эти древние техники. Средства от этих экскурсий возвращаются в деревню тем, кто их проводит, включая пожилых жителей. «В таком сообществе старость не означает невидимость», — говорит он.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Море снова открывают для туристов: на курортах ОАЭ разрешили купаться после нефтяного загрязнения 03.11.2026 в 12:54

Туристы на побережье Персидского залива начинают возвращаться к привычному отдыху на фоне постепенного улучшения экологической обстановки в эмирате.

Читать полностью » Скорость — всего 40 км/ч, зато польза огромная: чем живёт необычный поезд в горах Китая 03.11.2026 в 9:59

Поезд 5633 представляет собой уникальный микс традиций, сельского быта и общения, привлекая все больше туристов.

Читать полностью » Регионы почти не отстали от столицы: Минтранс назвал четыре самых семейных аэропорта России 02.11.2026 в 15:44

Аэропорты оценили по 47 критериям, включая комнаты матери и ребенка, игровые зоны и безбарьерную среду

Читать полностью » Авиакомпании подсчитали выгоду от стройных пассажиров: в расчетах нашли слабое место 27.10.2026 в 17:28

Эксперт по гражданской авиации Виктор Горбачев прокомментировал NewsInfo информацию о влиянии веса пассажиров на расход топлива самолетом.

Читать полностью » Цены на авиабилеты готовятся к новому взлету: сразу несколько факторов ударят по кошелькам пассажиров 20.10.2026 в 16:34

Эксперт по гражданской авиации Олег Смирнов прокомментировал NewsInfo прогнозируемый в будущем году резкий рост цен на авиабилеты.

Читать полностью » Волки все чаще выходят к людям из леса: шанс на спасение связан с неожиданным способом 16.10.2026 в 18:00

Эксперт по туризму Дмитрий Алешкин рассказал NewsInfo о шансах столкнуться в лесу с волком.

Читать полностью » Опавшая листва скрывает опасность: осенью гадюку в лесу можно заметить слишком поздно 05.10.2026 в 17:54

Зооинженер Наталья Базаркина рассказала NewsInfo, как вести себя при встрече со змеей в лесах центра России.

Читать полностью » Осеннее тепло дает клещам дополнительное время: где они могут переждать первые холода 02.10.2026 в 11:35

Энтомолог Юрий Гниненко объяснил NewsInfo, почему клещи еще могут представлять угрозу в городах.

Читать полностью »

Новости
На хлеб ложится, а по тарелке не убегает: из какого овоща готовят густую домашнюю икру
Общество
Инспектор ГИБДД настаивает на досмотре машины: один нюанс может сделать процедуру незаконной
Флагманские замашки без флагманской цены: чем новый седан BYD удивил покупателей в Китае
Красота и здоровье
Золотая специя попала под пристальное внимание ученых: что куркума делает с кишечником и печенью
Красота и здоровье
Оспа обезьян добралась до Подмосковья: что мешает вирусу массово распространяться в России
Отбивные с корочкой, а внутри сочные: что помогает свинине не пересохнуть после сковороды
Лук томится два часа, а суп совсем не скучный: что придаёт французской классике острый характер
Колёса поменяли, а проблемы остались: что водитель может потребовать за плохой шиномонтаж
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet