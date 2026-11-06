Музыка в диких гималайских предгорьях: путь в индийскую долину Зиро обернулся настоящим испытанием

Вибрации низких басов пробивались сквозь подошвы обуви, распространяясь по ноге, тогда как влажный ветер гнал пыль над желтеющими рисовыми полями. Эти участки, разделенные узкими земляными гребнями, образовывали неровные, но обширные пространства. Для электронного коллектива Shanka Tribe, прилетевшего из Кералы через тысячи километров, такой фон казался неожиданным местом для представления своей перкуссионной музыки в отдаленном уголке Аруначал-Прадеша.

Я стоял посреди рисовых полей долины Зиро во время 13-го издания фестиваля Ziro Festival, спонсором которого выступила компания Signature Packaged Drinking Water. Открытый музыкальный фестиваль закрепил свою репутацию сочетанием независимой музыки, сцен из бамбука и окружения из полей и лесистых холмов штата. В этом году, с 24 по 27 сентября, фестиваль собрал 40 индийских и международных исполнителей, среди которых были Parikrama, Midival Punditz, Sukhbir, Sneha Khanwalkar, шри-ланкийская певица Yohani, алжирская артистка Fati Teniri, палестинско-французский продюсер Isam Elias, а также местная группа David Angu & The Tribe.

Путь к долине Зиро сам по себе представляет приключение. Маршрут из Мумбаи на гималайское плато включал шестичасовой перелет до Дибругараха в Ассаме с пересадкой, восьмичасовую поездку на машине до места проживания и последующие 40 минут дороги до самой площадки фестиваля. Добраться в долину из крупного города непросто. А отсутствие мобильного покрытия, лишавшее возможности отвлечься, делало путешествие в какой-то момент абсурдно трудным.

Как изоляция стала фундаментом

Испытав на себе сложности пути — от оползней после муссона, блокировавших дороги, до локальных блокировок из-за межобщинных споров, — я задумался: как место, столь отрезанное от остального мира, стало местом проведения одного из самых самобытных независимых музыкальных фестивалей Индии?

Прежде чем соосновать фестиваль, Anup Kutty работал редактором в изданиях Rolling Stone, Maxim, Caravan и The Indian Express, но при этом не прекращал играть в музыкальных группах. «Я играл в группе Menwhopause, и мы гастролировали на северо-востоке Индии, когда приехали в Итангар», — вспоминает он. В день их концерта объявили бандх (локальную блокировку), и они оказались в Зиро случайно.

«Вся жизнь здесь строилась на общности», — говорит он. Уехав, он не мог перестать думать об этом единстве и о том, как оно могло бы стать основой для чего-то большего. «Мы наткнулись на что-то здесь, что казалось слишком хорошим, чтобы держать при себе, — на некую радость, которую мы хотели превратить в приглашение, расширив его для других артистов и групп». Первый Ziro Festival в сентябре 2012 года был маленьким и импровизированным, с участием около 10 исполнителей.

Четырнадцать лет спустя я впервые увидел проявление того чувства принадлежности, встретив Yachang Tacho. Член апатани, крупнейшей общины в долине Зиро, Тачо проводит экскурсии по рисовым полям на окраинах фестивальной площадки. За 20 рупий посетители могут входить в воду и ловить карпов в полях. Тачо принадлежит к Diibo Gaon Bura Buri Association (DGBBA) — общинной организации, возглавляемой старейшинами (гаон бура и бури), которая занимается грамотностью взрослых и экокультурным туризмом.

Тачо наблюдает, как молодежь отходит от земледелия, и опасается, что знания, хранящиеся в полях, исчезнут вместе с ними. Его ответ — привлекать посетителей фестиваля в рисовые поля, чтобы они могли непосредственно эти древние техники. Средства от этих экскурсий возвращаются в деревню тем, кто их проводит, включая пожилых жителей. «В таком сообществе старость не означает невидимость», — говорит он.