Циннии
Циннии
© commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:14

Циннии увядают: что делать, чтобы клумба снова зацвела яркими красками

Почему увядают циннии: 6 основных причин и их решения

Циннии считаются неприхотлимыми растениями, которые радуют дачников яркими одиночными и махровыми соцветиями всё лето. Однако даже эти стойкие цветы могут начать увядать, и тогда сад теряет свой привлекательный вид. Эксперты называют шесть основных причин проблемы и предлагают решения, позволяющие вернуть клумбе прежнюю красоту.

Чрезмерный полив
Если циннии получают слишком много влаги, их соцветия поникают, листья покрываются водянистыми пятнами, а корни подвержены гнили. Чтобы спасти растения, специалисты рекомендуют дать почве полностью просохнуть, удалить повреждённые листья и цветки, а затем перейти на умеренный режим полива. Важно высаживать цветы на солнечном участке и улучшать дренаж почвы.

Недостаток влаги
При нехватке воды стебли и листья становятся бледными, а затем засыхают. Растение теряет цветы или образует очень мелкие бутоны. В жару садоводам советуют поливать циннии не реже раза в неделю, чтобы влага проникала в почву на глубину 15-20 см. В среднем растениям требуется около 2,5 см воды еженедельно, особенно в период цветения.

Нашествие тли
Мелкие насекомые высасывают сок из листьев и стеблей, что приводит к скручиванию и опаданию листвы. К тому же на растениях остаётся сладкий налёт, привлекающий муравьёв. Чтобы избавиться от вредителей, рекомендуется использовать струю воды из шланга, мыльный раствор или масло нима. Дополнительно можно высадить рядом бархатцы и чеснок, а также привлечь божьих коровок и златоглазок.

Стебельчатые точильщики
Если растения резко увяли буквально за ночь, причиной могут быть личинки бурых мотыльков, которые проникают внутрь стеблей. Гусеницы достигают длины около 4 см и делают лечение практически бесполезным. Садоводам советуют удалять заражённые стебли и сжигать их, убирать сорняки и мусор, а также использовать биопрепарат Bacillus thuringiensis в профилактических целях.

Альтернариоз
Это грибковое заболевание проявляется красно-коричневыми пятнами с серыми центрами на листьях и лепестках. Постепенно растения темнеют и гибнут. Чтобы предотвратить заражение, важно не допускать переувлажнения и не поливать сверху. При первых признаках болезни цветы нужно удалить и уничтожить. Эффективна также обработка семян в горячей воде перед посадкой и использование фунгицидов на основе меди.

Тепловой стресс
При продолжительной жаре листья цинний скручиваются, появляются ожоги, растения перестают цвести. Эксперты рекомендуют сажать крупные сорта на расстоянии около 45 см, а низкорослые — не менее 30 см друг от друга, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. Важен обильный полив утром или вечером, а также мульчирование, которое помогает сохранять влагу и прохладу.

Как избежать увядания
— Высаживать циннии на солнечных участках с хорошим дренажом.
— Поддерживать регулярный полив (около 2,5 см воды в неделю), корректируя его в зависимости от погоды.
— Поливать у корней в утренние или вечерние часы.
— Регулярно проверять растения на наличие вредителей и болезней.

Можно ли спасти увядшие циннии?
По словам специалистов, всё зависит от причины: последствия жары, нехватки или избытка влаги и нашествия тли можно устранить. Но если речь идёт о повреждениях стебельчатыми точильщиками или грибковых инфекциях, растение придётся выбросить.

Сколько воды требуется цинниям ежедневно?
Ежедневный полив нужен лишь растениям в контейнерах в период сильной жары. В открытом грунте достаточно примерно 2,5 см влаги в неделю с корректировкой в зависимости от сорта и условий.

