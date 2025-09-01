Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Циннии
Циннии
© commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:07

Последний шанс спасти красоту: что делать с цинниями перед холодами

Циннии продолжают цвести до первых заморозков — садоводы рекомендуют убирать увядшие соцветия

Циннии традиционно радуют садоводов своим долгим цветением — они раскрываются только в тёплую погоду, но продолжают украшать клумбы вплоть до первых осенних заморозков. Удаление увядших соцветий помогает продлить их жизнь, однако с наступлением холодов растения начинают постепенно терять свежесть. В этот момент садоводы решают, как поступить: оставить всё на волю природы или собрать цветы и семена для следующего сезона.

Вариант первый: оставить растения в саду

Тем, кто не против естественного увядания, можно позволить цинниям простоять до зимней уборки или даже до весны. Эти цветы относятся к однолетникам и не переживут холодов, но возможен самосев. В таком случае на участке весной могут появиться новые растения. Однако специалисты предупреждают: если в саду выращивались разные сорта, молодые циннии могут отличаться по окраске и форме. Кроме того, осенью и зимой семенами охотно кормятся певчие птицы.

Вариант второй: заготовить семена

Тем, кто хочет гарантировать себе яркие клумбы в будущем году, стоит заняться сбором семян. Делать это рекомендуется осенью, выбирая сухие отцветшие корзинки. После срезки растения можно удалить с грядки. Соцветия приносят в дом, где из них аккуратно извлекают семена. Зрелые легко определить: они сухие, твёрдые и коричневые. Хранить их лучше всего в бумажных конвертах в сухом и прохладном месте, подписав дату и сорт.

Высевать циннии можно двумя способами: либо за четыре недели до последних весенних заморозков в домашних условиях, либо сразу в открытый грунт, когда температура воздуха стабильно достигает около +21 °C.

Вариант третий: собрать осенний букет

Циннии ценятся и как срезочные цветы — в вазе они способны простоять до недели при регулярной смене воды. Поэтому многие садоводы предпочитают перед первыми заморозками собрать из них яркий букет. Для этого используют острые и чистые садовые ножницы, а срезанные стебли помещают в воду. Такие композиции хорошо сочетаются с подсолнухами, золотарником, амарантом и очитком. Если стебли повреждены или покрыты плесенью, можно всё же сохранить сами цветы, разместив их в небольших вазах с бутонами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сентябрь считается удачным временем для черенкования многолетников вчера в 19:11

Сентябрь дарит последний шанс: эти растения пора черенковать

Сентябрь — последний шанс садовода заготовить черенки. Какие растения размножать именно сейчас, чтобы весной сад расцвёл по-новому?

Читать полностью » Слой компоста помогает клубнике успешно перезимовать вчера в 18:34

Не укрытия и не плёнка: вот простой способ защитить клубнику от мороза

Простой и быстрый способ подготовить клубнику к зиме: компост защитит кусты от морозов, сохранит влагу и обеспечит богатый урожай весной.

Читать полностью » Хвойный настой для сада: приготовление и применение как стимулятора роста и защиты от тли вчера в 18:30

Елки-палки, вот так находка: этот хвойный настой заставит ваши растения расти, как на дрожжах

Натуральные растворы для сада: аммиак от тли, марганцовка для почвы, хвойный настой для роста, луковая шелуха против клеща.

Читать полностью » Обрезка плодовых деревьев в Самарской области помогает пережить морозы вчера в 17:59

Несколько движений секатором — и деревья легче переживут самарскую зиму

Осень в Самарской области — время, когда садоводы готовят деревья к зиме. Узнайте секреты обрезки, которые помогут сохранить урожай и здоровье сада.

Читать полностью » Горчица – секретный ингредиент для богатого урожая редиса: пошаговая инструкция вчера в 17:30

Этот порошок – спасение для редиса: ваш урожай будет в 3 раза больше, чем у соседей

Узнайте как использовать горчичный порошок для ускорения роста и защиты редиса от вредителей. Секреты подкормки и применения для богатого урожая!

Читать полностью » Садовод Фанк: чтобы сохранить вкус листьев, нужно удалять цветы у базилика вчера в 16:55

Базилик теряет вкус в один миг: эту ошибку совершают почти все

Хотите, чтобы базилик в саду радовал свежими листьями всё лето? Эксперты рассказали, когда и как правильно его обрезать, чтобы сохранить вкус и урожайность.

Читать полностью » Эстетика и польза: камни, гравий и другие решения для красивого неприхотливого сада вчера в 16:30

Как построить сад, который будет радовать вас, а не изматывать: 8 лайфхаков

Узнайте, как создать сад, не требующий постоянного ухода. Выбор многолетников, отказ от газона, мульчирование, капельный полив и другие советы для вашего участка.

Читать полностью » Растения оживут на глазах: топ-6 препаратов для активного роста и здоровья – берите на заметку вчера в 15:30

Реанимирует даже умирающие растения: копеечное средство творит чудеса – как применять

Узнайте, какие простые и эффективные средства помогут восстановить растения, укрепить их иммунитет и стимулировать рост. Секреты опытных садоводов раскрыты!

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренировка груди и ног: эффективный комплекс упражнений
Туризм

Tripadvisor: туристы выбирают Шуберинесс для переезда к морю
Садоводство

5 правил ухода за сентябрьскими посевами — защита от заморозков и вредителей
Спорт и фитнес

Грудь и трицепс или грудь и бицепс: оптимальные комбинации мышц для тренировок
Авто и мото

Peugeot 308 и 308 SW обновились: изменён дизайн и увеличен запас хода электроверсии
Еда

Блины с ветчиной и сыром: пошаговый рецепт приготовления дома
Питомцы

Кинологи объяснили, как отучить собаку рыться в мусорном ведре
Наука и технологии

Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet