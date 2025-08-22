Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Цинии
Цинии
© commons.wikimedia.org by Rameshng is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:19

Циния и базилик: как создать идеальный союз для вашего сада — не только красиво, но и эффективно

Циннии и базилик: идеальное сочетание для насыщенной клумбы — проверенные советы садоводов

Яркие и неприхотливые циннии (Zinnia elegans) давно полюбились садоводам за простоту ухода и устойчивость к жаре. Эти цветы прекрасно чувствуют себя на солнечных участках и любой почве с хорошим дренажем. Благодаря насыщенным оттенкам они становятся настоящим украшением клумбы и при этом легко справляются с ролью растения-компаньона.

Эксперты отмечают, что отличным соседом для цинний является базилик (Ocimum basilicum). Эта ароматная трава, также выращиваемая как однолетник, любит обилие солнца и хорошо смотрится рядом с цветущими соседями. Садоводы подчеркивают: яркое цветение цинний привлекает опылителей и отвлекает вредителей, которые могли бы повредить зелени. В свою очередь, насыщенный аромат базилика отпугивает насекомых от нежных лепестков цинний.

Как выращивать циннии и базилик вместе

Базилик удобен не только в саду, но и на кухне. Его можно выращивать в открытом грунте или в горшке, в том числе на подоконнике. Опытные садоводы советуют начинать посадку с семян примерно за шесть недель до последних весенних заморозков. Семена высаживают в емкости с хорошим дренажем, почву необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Когда на растении появляется не менее шести листьев, можно приступать к сбору. Регулярное прищипывание и удаление цветов в конце сезона стимулируют ветвление и активный рост новых листьев. Урожай часто бывает таким обильным, что часть зелени можно заморозить или высушить для дальнейшего использования.

Циннии требуют практически тех же условий: солнечный участок, рыхлая и влажная почва, отсутствие заморозков. Семена можно высевать одновременно с базиликом или прямо в открытый грунт после стабилизации температуры выше нуля. Оба растения не переносят холода, поэтому зимовку не выдерживают. Удобрений они требуют немного, но редкая подкормка ускоряет рост и увеличивает цветение. Прищипывание и обрезка в начале развития помогают сформировать более пышные кусты.

Какие растения добавить в этот союз

Специалисты напоминают, что циннии и базилик прекрасно сочетаются не только друг с другом, но и с другими культурами. Отличными соседями станут томаты и перец. Яркие соцветия цинний помогают привлекать опылителей, увеличивая урожайность овощей, а базилик благодаря своему аромату способен отпугивать вредителей.

В более теплых регионах перец можно выращивать как многолетник, а в зонах с холодным климатом он ведет себя как однолетнее растение.

Для тех, кто хочет добавить больше красок, подойдут георгины, космос и календула. Все они обычно выращиваются как однолетники. Георгины более требовательны в уходе, но хорошо сочетаются с цинниями. Космос отличается неприхотливостью и особенно гармонично смотрится в компании сортов схожей высоты. Календула, помимо декоративности, помогает привлечь насекомых-опылителей, что также полезно для всего цветника.

Сочетание цинний и базилика — это удачное решение как для начинающих, так и для опытных садоводов. Эти растения не только прекрасно выглядят рядом, но и защищают друг друга от вредителей, создавая в саду живописный и практичный союз.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Октябрина Ганичкина: эти сидераты - лучшее удобрение для почвы осенью сегодня в 6:49

Посейте эти растения — и почва сама станет плодороднее

Главный агроном Октябрина Ганичкина рекомендует сидераты для осенней подкормки. Успейте посеять до конца сентября! Горчица, овес и вика - лучшие!

Читать полностью » Современные дачи: умные технологии, минимализм и натуральные материалы в тренде вчера в 23:30

Что ушло в прошлое и что пришло на смену в дачном пространстве

Современная дача уже давно не склад старых вещей. Эксперты рассказали, какие детали интерьера ушли в прошлое и какие тренды сейчас задают тон загородным домам — от умных технологий до натуральных материалов.

Читать полностью » Эксперты назвали главные причины порчи свёклы в конце сезона вчера в 22:26

Ошибки конца сезона, которые лишают урожая свёклы

В конце августа даже одна ошибка может лишить вас всей свёклы. Рассказываем, что чаще всего делают неправильно дачники — от неправильного полива до позднего сбора — и как этого избежать, чтобы сохранить урожай сочным и сладким.

Читать полностью » Пожелтевшие листья и плотные головки — признаки зрелого чеснока вчера в 21:23

Признаки зрелости чеснока: когда собирать урожай

Собрать чеснок вовремя — значит сохранить вкус и лёжкость на всю зиму. Рассказываем, по каким признакам можно точно определить момент зрелости культуры и почему не стоит ориентироваться только на дату в календаре.

Читать полностью » Как отпугнуть насекомых без репеллентов: цитрусовые, травы и чеснок вчера в 21:19

Как спастись от комаров и мух без репеллентов: простые средства из корзинки

Комары и мухи не обязательно должны испортить пикник. Если под рукой нет химического репеллента, помогут лимоны, мята, уксус или даже обычный чеснок. Рассказываем, какие натуральные средства эффективно отпугивают насекомых на природе.

Читать полностью » Эксперты напомнили, что землю можно потерять за неуплату налогов и нецелевое использование вчера в 20:20

Даже оформленный участок можно потерять: названы главные причины

Даже оформленный в собственность земельный участок можно потерять. Адвокат объясняет, в каких случаях государство вправе изъять землю, и как собственнику защитить себя — от нарушения целевого назначения до экологических претензий.

Читать полностью » Фонари на солнечных панелях изменят жизнь Камчатки вчера в 19:04

Солнечные фонари оказались надёжнее проводов в отдалённых сёлах: как Камчатка освещает улицы в темноте зимы

На Камчатке начали использовать уличные фонари на солнечных панелях. Жители удивились: они работают даже зимой и помогают экономить бюджет.

Читать полностью » Весенние луковичные растения зацветают только после холодного покоя вчера в 18:13

Луковицы, посаженные вовремя, превращают сад в весеннюю сказку

Когда сажать весенние луковичные и почему тюльпаны лучше высаживать позже других? Простые советы для тех, кто хочет яркий весенний сад.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как разговоры с местными помогают найти аутентичные места
Культура и шоу-бизнес

Shaman объявил о планах провести гастроли в Северной Корее до конца 2025 года
Дом

ТОП-5 ошибок, которые совершают владельцы роботов-пылесосов
Садоводство

Яблочный уксус в саду: 5 секретов борьбы с вредителями и заболеваниями
Наука и технологии

Фталаты и бисфенолы: как пластик влияет на репродуктивную систему
Авто и мото

KIA снизила цену на Ceed Tourer 2025 в Европе до 27 тысяч евро
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Сетхи: отказ от сахара за две недели улучшает состояние кожи и печени
Еда

Как приготовить курицу в сливочном соусе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru