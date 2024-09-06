Пермские биотехнологи научили дрожжи поглощению тяжёлых металлов из сточных вод

В ПНИПУ разработан способ очистки сточных вод от цинка с помощью кормовых дрожжей

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете разработана биотехнология очистки сточных вод от соединений цинка, сообщила пресс-служба заведения в пятницу.

Цинк, наряду с другими тяжёлыми металлами, — серьёзная экологическая проблема. Он попадает в природные воды в результате разрушения и растворения горных пород и минералов, а также с отходами горнообогатительных фабрик, гальванических цехов и других производств.

"Предельно допустимая концентрация цинка в водных объектах составляет 1 мг/дм3. В настоящее время существуют разные методы очистки воды от тяжёлых металлов, но чаще всего необходима доочистка воды до предельно допустимой концентрации вещества", — пояснила студентка кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ Екатерина Сбитнева.

Была исследована способность сухой биомассы кормовых дрожжей к поглощению ионов цинка как из водных растворов, так и из питательной среды. Оказалось, что она зависит от кислотности среды и концентрации раствора.

Наилучший результат — 55% утилизации опасных примесей из раствора 100 мл, что соответствует четырем граммам сорбента.

"В ходе экспериментов мы установили, что сорбция ионов цинка из растворов сопровождается вымыванием катионов кальция и магния из состава биомассы дрожжей. Это свидетельствует о том, что процесс сорбции с помощью дрожжевых клеток основан на ионном обмене", — отметила доцент кафедры "Химия и биотехнология" ПНИПУ кандидат химических Лариса Пан.

Таким образом, биомасса кормовых дрожжей оказалась эффективнее и безопаснее традиционно применяемых способов обезвреживания сточных вод.