С приближением зимы в гардеробах французских женщин начали появляться ключевые элементы сезона 2026/2027. Зимний стиль в Париже традиционно становится более полированным и нарядным, чем в теплое время года.

Актуальные детали и материалы

В текущий сезон возвращаются эстетика 90-х и акцентные фактуры. Среди наиболее заметных тенденций — использование отделки из меха, бахромы и вельвета. Популярностью пользуются принты «далматинец», а также глубокий кобальтовый синий цвет, который прогнозируется как главный цвет 2027 года.

Ключевые элементы гардероба

В основе повседневных образов этого сезона лежат следующие позиции:

Джинсы: фасоны bootcut с заниженной талией, создающие винтажный силуэт.

фасоны bootcut с заниженной талией, создающие винтажный силуэт. Верхняя одежда: куртки с меховой отделкой и длинные пальто с застежкой-крючком (frog-closure).

куртки с меховой отделкой и длинные пальто с застежкой-крючком (frog-closure). Трикотаж: свитера с воротником-стойкой и молнией до середины груди (half-zip).

свитера с воротником-стойкой и молнией до середины груди (half-zip).

Для праздничных выходов актуальны вельветовые брюки и юбки с легкой пушистой бахромой, имитирующей перья.