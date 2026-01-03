Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Новый год в Москве
Новый год в Москве
© mos.ru by Пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" is licensed under CC BY 4.0
Главная / Туризм
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:53

Зимний Плещеевы озеро и православная тишина: путешествие в сердце исторической России

В Переславле-Залесском на Рождество царит гармония и тишина — Турпром

В новогодних путешествиях существует особый жанр, когда хочется сочетать древность, чудо и душевный отдых. Переславль-Залесский, расположенный на берегу Плещеева озера, идеально подходит для таких путешествий. Здесь можно найти храмы времен первых русских князей, монастыри на заснеженных холмах и загадочный, мерцающий лёд, напоминающий северные просторы.

Об этом рассказывают туристы, отмечая, что время, проведенное в Переславле, даёт чувство умиротворения, словно побывал у Белого моря. Как отмечает редакция Турпрома, большинство путешественников выбирают этот город на Рождество, чтобы впервые попасть на ночную службу, ведь здесь всё понятно, доступно и невероятно красиво.

Переславль — "Белое море в миниатюре"

Зимнее Плещеево озеро — это пространство, которое невозможно передать словами: горизонт, ветер и свет создают особое чувство простора и внутреннего покоя. С древними храмами и монастырями в сочетании с природой создаётся редкое ощущение гармонии. Этот город часто называют местом, куда хочется возвращаться, не ради событий, а ради того состояния покоя, которое оно приносит.

Главная святыня города — Спасо-Преображенский собор XII века

Спасо-Преображенский собор, расположенный на Красной площади, является одним из самых древних храмов Руси. Его белокаменные стены видели княжеские молитвы и становление России.

Несмотря на утрату фресок, атмосфера священной древности здесь ощущается очень сильно. Перед Рождеством здесь можно услышать репетицию рождественского хора, а сама служба в храме — это момент особенной тишины и умиротворения.

Монастыри на Плещеевом озере

В Переславле расположены несколько древних монастырей. Горицкий Успенский монастырь предлагает невероятный вид на город и озеро с его холма, а в Никитском монастыре можно увидеть храм, стоящий у самого берега, иногда окружённый парящим туманом.

"Местные продавцы сувениров говорят, что туристы часто ставят свечи в этом месте за здоровье семьи. Возможно, это связано с тем, что сама атмосфера монастыря внушает спокойствие", — отмечает редакция Турпрома.

Зимние забавы и традиции

Кроме религиозных событий, Переславль предлагает множество зимних развлечений. Это и народные гулянья у Горицкого монастыря, и святочные песни, и ярмарки. В городе также популярно катание на санях по Плещееву озеру — это настоящий праздник для всех возрастов.

"Ботик Петра" — парк-музей, который любят взрослые и дети

В этом музее, расположенном недалеко от центра города, рассказывается о том, как юный Пётр I строил свою "потешную флотилию" на Плещеевом озере. Здесь есть интерактивные выставки и мини-квесты, которые понравятся как детям, так и взрослым. Музей особенно популярен среди туристов в рождественские дни.

Где поесть и остановиться

После ночной службы туристам рекомендуется заглянуть в местные кафе, такие как "Пироговый дворик" и "Никитский посад", где предлагают горячие напитки и домашние блюда, что идеально подходит после долгой службы.

Также для удобства расположения можно выбрать отели в центре города, такие как "Переславль" или "West Hotel", где комфортно разместиться и насладиться городом в зимние дни.

Как добраться

Добраться в Переславль можно как на электричке с Ярославского вокзала, так и на машине, всего за два часа пути. Город компактный, и многие маршруты можно пройти пешком, наслаждаясь зимней атмосферой.

Рождество в Переславле — это место, где уют и спокойствие встречаются с историей и традициями. Здесь легко забыть о столичной суете и пережить настоящее волшебство праздника.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кутуб-Минар в Дели достигает высоты 72,5 метра и входит в список ЮНЕСКО — соцсети сегодня в 1:12
Эта древняя башня в Дели поражает с первого взгляда: прогулка вокруг неё поменяет ваш взгляд на Индию

Кутуб-Минар в Дели — самый высокий кирпичный минарет в мире, объект ЮНЕСКО и место для спокойных прогулок, где история Индии раскрывается без спешки.

Читать полностью » Эквадор становится всё более популярным у российских путешественников - ТурПром вчера в 20:12
Необычные приключения за один отпуск: как Эквадор превратит твою поездку в захватывающее путешествие

Эквадор привлекает российских туристов сочетанием городских контрастов, дикой природы и уникальной культуры — страна, где за одну поездку открываются сразу несколько миров.

Читать полностью » Россиянам доступны десятки стран для безвизовых поездок — Петербургский дневник вчера в 17:22
Мир без виз стал шире: куда россияне могут уехать с одним паспортом

Россияне могут путешествовать без визы в десятки стран по всему миру — от СНГ до Океании. Актуальные правила въезда по регионам собраны в одном обзоре.

Читать полностью » Вход в кафе Абхазии сделали платным для туристов — АБН24 вчера в 16:59
Кофе за тысячу ещё до заказа: неожиданные правила отдыха в Абхазии шокируют туристов

Абхазия бьёт рекорды по числу российских туристов, но платный вход и депозиты в кафе всё чаще становятся поводом для недовольства отдыхающих.

Читать полностью » В Газиантепе пьют менeнгич кахвеси, ореховый напиток без кофеина — BBC Travel вчера в 16:51
Я искал, чем согреваются зимой на юго-востоке Турции — и нашёл мененгич, о котором мало кто знает

Мененгич - уникальный зимний напиток из Турции без кофеина, который согревает и возвращает к жизни. Его история тянется с неолита - узнайте подробнее!

Читать полностью » Традиционные китайские сады сочетают философию, архитектуру и ландшафт — соцсети вчера в 12:30
Идёшь гулять — попадаешь в философию: как китайские парки управляют настроением и ритмом

Пять знаменитых парков Китая раскрывают страну через ландшафт, историю и архитектуру, показывая, как природа и пространство формируют культуру.

Читать полностью » Пляжи Хайнаня не всегда чисты, особенно в высокий сезон — туристы вчера в 11:34
Хайнань не такой, как в картинке: почему пляжи не всегда чисты, а сервис оставляет желать лучшего

Хайнань — это не только пляжи, но и особенности, о которых стоит знать заранее. Мы собрали все плюсы и минусы, чтобы отдых был по-настоящему приятным.

Читать полностью » Зима в Сочи: музеи и арт-пространства, открывающие новые грани города вчера в 11:34
Сочи зимой — не просто пляж: как курорт превращается в зимнюю сказку с уникальными впечатлениями

Зимний Сочи — это не только тёплое море, но и горы, яркие мероприятия и расслабляющий SPA-отдых. Превратите свои каникулы в настоящий калейдоскоп впечатлений!

Читать полностью »

Новости
Туризм
В Гусь-Хрустальном открываются новые гастрономические маршруты — Турпром
Туризм
В Сергиевом Посаде создают матрёшки своими руками — гиды
Садоводство
Карликовые баклажаны дают урожай в горшках без больших грядок — House Digest
ДФО
Турпоток из Китая в Приморье вырос на 26% после введения безвиза — ТАСС
Общество
В 2026 году россияне будут отдыхать рекордные 118 дней — ТАСС
Общество
Мошенники обманывают россиян через звонки о замене счетчиков воды — ТАСС
Красота и здоровье
Земля столкнулась с магнитной бурей, вызванной вспышкой M7.1 — РАН
Общество
Трактористы и комбайнеры могут зарабатывать до 300 тыс. рублей в месяц — Оглоблина
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet