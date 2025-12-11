Зимний отдых становится роскошью: Сочи отпугивает гостей, и туристический поток меняет направление

Резкий рост стоимости зимнего отдыха в Сочи привёл к тому, что часть туристов предпочла более доступные направления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна.

Почему туристы уезжают в другие регионы

По словам Мкртчяна, именно стремительное повышение цен стало ключевой причиной перераспределения туристических потоков. Он напомнил, что стоимость размещения на Красной Поляне к Новому году может увеличиться до 300% по сравнению с ноябрьскими праздниками. На этом фоне отдыхающие выбирают альтернативные направления — от Геленджика и Крыма до соседней Абхазии. Среди любителей горнолыжного спорта популярность набирают Архыз, Домбай и Приэльбрусье.

Эксперт также привёл данные о стоимости новогодних туров. По информации коммерческого директора национального туроператора "Алеан", эксперта РСТ Оксаны Булах, проживание в сочинском отеле категории "три звезды" на двоих с полным пансионом стоит от 24 тыс. рублей. Размещение в гостиницах уровня "четыре звезды" начинается от 39 тыс. рублей, а отдых в "пятизвёздочном" сегменте — от 126 тыс. рублей.

"Сочи очень сильно проигрывает из-за того, что выросли цены, люди развернулись и поехали в тот же Геленджик, Крым, Абхазию… Сочи из-за своей непомерной жадности потерял часть туристов", — сказал Мкртчян.

Бронирование на праздники и прогнозы на сезон

Несмотря на негативную динамику, Сочи по-прежнему входит в число лидеров по уровню бронирования на новогодние праздники — уступая лишь Санкт-Петербургу и Москве. По данным Мкртчяна, заполняемость пляжного кластера достигает 60%, а горнолыжного — 85-88%. Однако сильного прироста туристов ждать не стоит: в 2026 году он составит около 8%, что заметно ниже прогноза для Москвы и Петербурга — примерно 12%.

Ситуацию в целом оценил и вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года существенного роста турпотока ожидать не стоит. Прибрежная зона Сочи, по его оценке, покажет спад около 3%, а праздничный сезон не сможет компенсировать эту тенденцию. В то же время горный кластер продемонстрирует небольшой рост — примерно 1-2%.

"Поток в прибрежную зону [Сочи] снизится на 3% по итогам [2025] года… А поток в горный кластер вырастет на 1-2% в плюс", — сообщил Ромашкин.

Как рост цен влияет на привлекательность курорта

Эксперты считают, что динамика ценового роста постепенно снижает конкурентоспособность Сочи среди российских направлений. Курорт по-прежнему остаётся востребованным, однако увеличение стоимости размещения и услуг делает его менее доступным для многих туристов. Это приводит к перераспределению спроса в пользу регионов, где сохраняются более умеренные цены и стабильность предложений на зимний сезон.

Сохраняющийся разрыв в стоимости отдыха продолжает формировать новые предпочтения путешественников, и отельерам Сочи, по словам аналитиков, предстоит учитывать эти тенденции в будущем, чтобы вернуть часть потерянного туристического потока.