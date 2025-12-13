Зимний обман организма: когда кашель и усталость означают больше, чем кажется

Зимой опасные состояния нередко маскируются под обычную простуду или сезонное недомогание — об этом сообщает Life.ru. На фоне холода, дефицита солнечного света и ослабленного иммунитета организм становится более уязвимым, а некоторые симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью.

Когда "простуда" может быть опасной

Как пояснила врач-терапевт участковый АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Оксана Серебрякова, в зимний период особенно важно внимательно относиться к сигналам организма. Респираторные симптомы, такие как одышка в покое или при минимальной нагрузке, боль в груди, усиливающаяся при дыхании или кашле, кашель с примесью крови, а также синюшность губ и кончиков пальцев могут указывать на серьёзные осложнения.

Особую настороженность должен вызывать кашель, который длится более трёх недель или сопровождается высокой температурой — выше 38,5 °C более трёх дней, гнойной либо кровянистой мокротой, свистящим дыханием и выраженной одышкой. Эксперт отдельно подчёркивает риски для курильщиков старше 40 лет и людей с хроническими заболеваниями лёгких.

Тревожные признаки со стороны горла и кожи

По словам Серебряковой, боль в горле также не всегда безобидна. Срочная консультация врача необходима при затруднении глотания или дыхания, одностороннем отёке миндалин с изменением голоса, температуре выше 39 °C, не поддающейся жаропонижающим, а также при появлении сыпи и увеличении лимфоузлов или селезёнки.

Кожные изменения зимой могут быть сигналом сосудистых или системных нарушений. К опасным признакам относятся синюшность пальцев, белые "восковые" участки кожи, нечувствительные к прикосновению, сетчатый рисунок, пурпура, кровоизлияния и некротические элементы. Также тревожным симптомом считается резкое побледнение кожи с последующим покраснением и болью при согревании.

Усталость, переохлаждение и дополнительные риски

Длительная усталость и апатия, сохраняющиеся более двух-трёх недель, постоянная утомляемость даже после полноценного сна, нарушение концентрации, повышенная жажда, частое мочеиспускание и потеря веса требуют медицинской оценки. Поводом для обращения к врачу также служат отёки ног и одышка при подъёме по лестнице.

Отдельного внимания требуют переохлаждение и обморожение. Температура тела ниже 35 °C, спутанность сознания и брадикардия являются признаками гипотермии. При обморожениях опасны пузыри с кровянистым содержимым, потеря чувствительности и "деревянная" плотность тканей.

"Главный принцип — не игнорировать "красные флаги" и не заменять врачебную диагностику самолечением. Особенно это важно для пожилых людей, детей, беременных и лиц с хроническими заболеваниями. Даже лёгкие симптомы, оставленные без внимания, могут за несколько часов перерасти в угрожающие жизни состояния", — заключила Оксана Серебрякова.

Серебрякова добавляет, что зимой неотложная помощь часто требуется при остром обструктивном бронхите у детей, осложнениях гриппа, особенно у пожилых и беременных, обострениях сердечно-сосудистых заболеваний, а также депрессивных и суицидальных состояниях, усиливающихся на фоне сезонного расстройства.