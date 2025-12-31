Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Глинтвейн
Глинтвейн
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:01

Зимний напиток, который согревает и лечит: что делает безалкогольный глинтвейн таким полезным

Безалкогольный глинтвейн улучшает микроциркуляцию крови – Тарасова

Правильно приготовленный безалкогольный глинтвейн может быть не только вкусным, но и полезным зимним напитком, благодаря специям, содержащимся в его составе. Об этом рассказала ТАСС доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

Полезные свойства безалкогольного глинтвейна

Безалкогольный глинтвейн обладает рядом полезных свойств, благодаря специям, которые включены в его состав. Основными компонентами, которые делают этот напиток полезным, являются имбирь, корица, гвоздика, кардамон, мускатный орех и цитрусовые.

Эти специи имеют много положительных эффектов на организм, включая улучшение микроциркуляции крови и противоотечные свойства. Как пояснила Тарасова, имбирь и корица активируют кровообращение, помогая согреться без алкоголя.

"Безалкогольный глинтвейн, приготовленный правильно, — полезный зимний напиток. Его польза — в специях и способе приготовления, а отсутствие алкоголя делает его безопасным для всех", — отметила Ольга Тарасова.

Кроме того, эти специи обладают природным стимулирующим эффектом на пищеварение. Они усиливают секрецию желудочного сока, уменьшают вздутие и метеоризм. Гвоздика и корица обладают также мочегонным действием, что помогает выводить лишнюю жидкость из организма. В сочетании с имбирем и витамином С из цитрусовых этот напиток оказывает противовоспалительное и антиоксидантное воздействие.

Как приготовить полезный безалкогольный глинтвейн

Для того чтобы безалкогольный глинтвейн был максимально полезным, важно правильно подобрать ингредиенты и не переборщить с температурой. Тарасова рекомендует брать за основу гранатовый или вишневый сок, а также воду. В напиток добавляют палочки корицы, 2-3 бутона гвоздики, ломтик имбиря, кардамон, анис и мяту. Фрукты для глинтвейна лучше выбрать яблоки и апельсины. Рекомендуется избегать белого сахара, а вместо него использовать мед.

Важно не кипятить напиток, а довести до состояния "почти закипело" и томить его на медленном огне 10-15 минут. Такой способ приготовления позволяет сохранить полезные свойства всех ингредиентов.

