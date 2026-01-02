Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:55

Зимний лес не прощает самоуверенности: прогулка превращается в ЧП за один неверный шаг

Сухая сменная одежда и фонарь обязательны для безопасности в зимнем лесу — спасатели

Поход в зимний лес требует гораздо более серьёзной подготовки, чем может показаться на первый взгляд. Даже короткая прогулка может обернуться чрезвычайной ситуацией, если человек окажется без связи, тепла и чёткого плана действий. О том, какие вещи необходимо брать с собой и как подготовиться к возможным рискам, рассказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Что взять с собой в зимний лес

По словам эксперта, ключевым фактором безопасности остаётся сохранение тепла и контроль температурного баланса. Для этого важно подбирать одежду, соответствующую погодным условиям, а также иметь сухую смену на случай намокания. Современные средства помогают повысить комфорт, однако они не всегда способны заменить базовую экипировку.

"Необходимо следить за своим температурным балансом, и одежда должна быть для этого подходящей. Важно иметь с собой сухую сменную одежду. Современный мир предполагает наличие химических грелок, которые можно использовать, но не напрямую к коже", — отметил Григорий Сергеев.

Он уточнил, что куртки и стельки с подогревом, а также химические грелки эффективны лишь в штатных условиях. В экстренной ситуации, когда человек терпит бедствие, решающую роль играют простые и надёжные вещи: тёплая сезонная одежда, нож, яркий фонарь, полностью заряженный мобильный телефон и дополнительный аккумулятор.

Экипировка должна соответствовать цели

Отдельное внимание Сергеев уделил выбору обуви и одежды в зависимости от формата похода. Универсальных решений здесь не существует: экипировка для активного движения и для статичного пребывания в лесу принципиально различается.

"[Должна быть] обувь, в которую не попадает снег, которая не промокает и сохраняет тепло. Обувь, которая позволяет двигаться с определенной динамикой, если вы собираетесь идти", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что одежда, предназначенная, например, для зимней рыбалки, не подходит для длительного передвижения по глубокому снегу. В таком костюме активное движение становится практически невозможным, что увеличивает риск переохлаждения.

Подготовка к нештатной ситуации

Помимо снаряжения, важную роль играет предварительное планирование. Перед выходом в лес необходимо изучить маршрут, карту местности и заранее продумать возможные сценарии развития событий.

"Вы должны хорошо понимать, как подготовить укрытие и что делать в экстренной ситуации. Вы должны проработать этот вопрос заранее, изучить карту и свой маршрут", — подчеркнул Сергеев.

Он также отметил, что одним из самых опасных факторов в чрезвычайной ситуации остаётся паника. По его словам, только спокойные и обдуманные действия позволяют сохранить силы и повысить шансы на благополучное возвращение домой.

