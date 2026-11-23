Джордин Смит, нейл-менеджер лондонского салона Paint Nails London, назвала семь оттенков, которые станут определяющими в зимнем сезоне 2026 года. Специалист прогнозирует смену привычных нейтральных и нюдовых тонов на более насыщенные, "настроительные" цвета, соответствующие холодному времени года и праздничному периоду.

В центре внимания оказывается глубокий сливовый оттенок, который Смит описывает как переход между ягодным и баклажановым. Этот цвет рассматривается как альтернатива традиционным зимним бордовым и красным лакам, предлагая более современное и менее избитое решение для тех, кто устал от классической палитры.

Металлик и сложные нейтральные тона

Другим акцентом сезона станет приглушённое золото. По мнению эксперта, вместо ярких и крупнофактурных текстур будет востребовано шампанское золото с матовым, слегка текстурированным эффектом. Такой вариант сохраняет праздливый характер, но выглядит более сдержанно и универсально для повседневного использования.

Также в список входят мягкие серые тона с холодным или бежевым подтоном, которые предлагается использовать как современную замену стандартному нюду. В палитру зимы 2026 года также войдут тёмный синий, напоминающий чернильный, и глубокий коричневый в диапазоне эспрессо, отличающийся от популярных в предыдущие сезоны светлых "латте" оттенков. Особое место занимает "чёрная вишня" — почти чёрный красный, отсылающий к классике марки Chanel, а также перламутрово-молочный тон, обеспечивающий деликатный зимний блеск без эффекта объёмного глиттера.