Политолог Хмелева раскритиковала громкие заявления Смольного и Беглова о готовности Петербурга к зиме

На протяжении последних лет в Петербурге наблюдается "снежный коллапс". С таким заявлением выступила политолог Анна Хмелева.
Она подчеркнула, что не верит в громкие заявления губернатора Петербурга Александра Беглова и чиновников Смольного о готовности города к зиме. После второго снегопада в Петербурге горожане подвергли критике чиновников Комитета по благоустройству и администрации за запоздалый вывод снегоуборочной техники на улицы. Спецтехника появилась лишь к обеду, когда весь снег практически уже растаял.
"У меня ожидания от зимы, что она рано или поздно настанет. Проблемы какие-то с уборкой они все равно будут, мы будем с ними сталкиваться: и со складированием вдоль дорог, и с припаркованными машинами, которые не всегда позволяют эффективно все убрать" — считает она.
По мнению Хмелевой, зима все равно наступит, и возникнут проблемы с уборкой осадков. Они будут продолжаться до тех пор, пока падает снег, убеждена политолог.
Напомним, губернатор Александр Беглов неоднократно заявлял о полной готовности Петербурга к зиме, однако жители города не верят его обещаниям и прогнозируют повторение сценария прошлой зимы, когда в Северной столице был зафиксирован "снежный коллапс".
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