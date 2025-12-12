Зима трещит, а пляжи дешевеют: тёплое море внезапно стало доступным даже по цене поездки по России

Пляжный отдых в разгар зимы неожиданно стал доступнее, чем ожидалось, — об этом сообщает "Турпром". Туроператоры представили для АТОР подборку антикризисных предложений, где стоимость десятидневного отдыха у тёплого моря с перелётом для двоих начинается менее чем с 73 тыс. рублей, и лидером по минимальной цене оказались не Египет, а Объединённые Арабские Эмираты.

Горящие туры и фактор спонтанности

Туроператоры ориентируются на туристов, готовых к быстрому принятию решений. Именно для них сформированы предложения с вылетами в период с 15 по 21 декабря. В этом сегменте стоимость туров на двоих с перелётом укладывается в диапазон от 73 до 109 тыс. рублей. Ключевым условием остаётся оперативность: большинство предложений привязано к конкретным датам вылета и ограниченному числу мест.

Самыми доступными направлениями на ближайшую неделю стали ОАЭ и Египет. Чуть более высокий бюджет потребуется для поездок во Вьетнам, Таиланд и Китай (остров Хайнань). При этом разница в цене часто объясняется не уровнем отелей, а длительностью перелёта и сезонным спросом.

ОАЭ: неожиданный лидер по минимальной цене

В середине декабря 2025 года именно ОАЭ стали самым дешёвым пляжным направлением. Туроператоры PEGAS Touristik, Anex и Let's Fly предлагают десятидневные туры с перелётом и завтраками от 73 тыс. рублей на двоих. Наиболее бюджетные варианты сосредоточены в Фуджейре и Шардже, а также в Рас-эль-Хайме.

Минимальная цена зафиксирована на уровне 73,2 тыс. рублей за тур в отель City Tower Hotel 4* в Фуджейре с вылетом 17 декабря. В диапазоне до 110 тыс. рублей доступны и отели более высокого класса, включая варианты категории 5*, что делает направление особенно привлекательным для экономного зимнего отдыха.

Египет: "всё включено" дороже, но стабильно

Отдых в Египте в тот же период обойдётся дороже — от 88 тыс. рублей на двоих с перелётом. За эту сумму туристы получают размещение в отеле 4* в Хургаде с системой "всё включено". Предложения сформированы туроператорами "Интурист", PEGAS Touristik, Anex и Coral Travel.

Большинство бюджетных туров предполагают вылеты во второй половине декабря. Пятизвёздочные отели также присутствуют в подборке, однако их стоимость превышает 110 тыс. рублей, что выводит Египет за рамки самого дешёвого варианта.

Вьетнам: минимальный бюджет при жёстких датах

Во Вьетнаме самые доступные туры начинаются от 92,8 тыс. рублей на двоих с перелётом и завтраками. Самое выгодное предложение представил туроператор FUN&SUN - размещение в отеле 4* в Нячанге с вылетом 15 декабря. Более комфортные варианты с отелями 5* и гибкими датами заметно дороже и быстро выходят за пределы бюджетного сегмента.

Таким образом, декабрь 2025 года показывает редкую для зимнего сезона картину: при готовности к спонтанному вылету пляжный отдых на тёплом море оказывается доступным по цене внутреннего туризма.