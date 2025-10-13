Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Укрытие роз на зиму
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 2:10

Зима пришла — растения в панике: как укрыть сад, чтобы он не замёрз и не «задохнулся» под плёнкой

Зимнее укрытие растений сохраняет влагу, предотвращает выпревание и промерзание почвы

Когда температура стабильно опускается до -7 °C, наступает время позаботиться о зимнем укрытии растений. Это важный этап в уходе за садом, особенно если на участке есть культуры, завезённые из тёплых регионов. Правильное укрытие защищает от мороза, обледенения и выпревания, сохраняя здоровье корней и почек до весны.

Какие растения нуждаются в защите

Не всем культурам нужно зимнее укрытие — большинство многолетников хорошо адаптированы к местному климату. Но есть исключения:

  • розы (особенно чайно-гибридные и флорибунда, кроме парковых сортов);

  • клематисы, цветущие на побегах прошлого года;

  • рододендроны и другие декоративные кустарники южного происхождения;

  • молодые кусты чубушника, дейции, форзиции.

Эти растения чувствительны к морозам и нуждаются в дополнительной защите.

Сравнение

Материал Преимущества Недостатки
Нетканый материал Удерживает тепло, пропускает воздух, защищает от перепадов температур Требует каркаса для устойчивости
Лапник Создаёт воздушную прослойку, отпугивает грызунов Требует заготовки, не всегда доступен
Опилки Хороши для мульчи Могут закислять почву
Торф Отличный теплоизолятор Повышает кислотность грунта
Солома Дешёвая, удерживает тепло Привлекает мышей
Снег Естественная защита, сохраняет влагу Ненадёжен при малоснежной зиме

Советы шаг за шагом

  1. Выждите закалку. Не спешите с укрытием — растения должны привыкнуть к первым морозам (-4…-7 °C).

  2. Подготовьте почву. Очистите прикорневую зону от листвы и сорняков, замульчируйте торфом или перегноем.

  3. Создайте каркас. Для роз и высоких кустов используйте дуги или деревянные ящики, чтобы укрытие не касалось ветвей.

  4. Установите укрытие. Накройте каркас нетканым материалом, а сверху — плёнкой от влаги. Края закрепите камнями или досками.

  5. Проверьте вентиляцию. Весной при оттепелях укрытие нужно приоткрывать, чтобы избежать выпревания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: укрывать слишком рано.
    Последствие: растения могут выпреть, особенно розы.
    Альтернатива: дождаться устойчивых отрицательных температур до -7 °C.

  • Ошибка: использовать только плёнку.
    Последствие: под ней скапливается конденсат, что вызывает гниение.
    Альтернатива: сочетать плёнку с дышащим материалом — спанбондом или агроволокном.

  • Ошибка: полностью прижимать укрытие к растению.
    Последствие: ветви повреждаются, нарушается циркуляция воздуха.
    Альтернатива: применять каркасное воздушно-сухое укрытие.

А что если…

А что если зима окажется бесснежной? Тогда укрытие следует дополнить: можно накидать сверху лапник или создать искусственные сугробы. Снег — идеальный природный теплоизолятор, и при его нехватке стоит помочь растениям удерживать нужную температуру.

Плюсы и минусы

Метод Плюсы Минусы
Каркасное воздушно-сухое укрытие Лучший способ вентиляции и защиты Требует времени и материалов
Укрытие лапником Натуральный и экологичный способ Быстро оседает под снегом
Торфяная мульча Удерживает тепло и влагу Повышает кислотность
Снеговое укрытие Бесплатно и эффективно Зависит от погоды

FAQ

Когда начинать укрывать растения?
После первых заморозков, когда температура стабильно держится на уровне -5…-7 °C.

Можно ли использовать плёнку без каркаса?
Нет, без воздушной прослойки под плёнкой растения выпревают.

Как часто нужно проверять укрытия зимой?
Хотя бы раз в месяц — убедитесь, что материал не провалился и не намок.

Когда снимать укрытие весной?
Постепенно, начиная с дневного проветривания, как только температура станет устойчиво плюсовой.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше утепления, тем лучше.
    Правда: избыточное укрытие мешает воздухообмену и вызывает прение.

  • Миф: все розы нужно обрезать под корень.
    Правда: обрезку делают частичную, чтобы сохранить побеги для весеннего роста.

  • Миф: под укрытием растения не требуют внимания.
    Правда: зимой стоит следить за целостностью конструкции и состоянием почвы.

Исторический контекст

  1. В XIX веке садоводы использовали солому и землю для защиты роз и винограда.

  2. В XX веке появились нетканые материалы, которые заменили трудоёмкие земляные насыпи.

  3. Сегодня каркасное укрытие считается стандартом для зимовки декоративных культур.

Три интересных факта

  1. Слой снега толщиной 50 см сохраняет температуру почвы около -1 °C даже при морозах -25 °C.

  2. Лапник выделяет фитонциды, которые отпугивают мышей и вредителей.

  3. Современные нетканые материалы пропускают до 90 % воздуха, предотвращая выпревание.

