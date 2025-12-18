Зима по всей России, за исключением 5% территории: кто остаётся без снега и почему

По данным Гидрометцентра России, почти вся территория страны покрыта снегом. В России снег лежит на 95% площади, с возможными колебаниями в пределах 1-1,5%. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Снежная ситуация по регионам

Вильфанд уточнил, что 4-5% территории России, где снега нет или его слой минимален, охватывают Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа. Эти регионы в данный момент остаются без устойчивого снежного покрова, что связано с более тёплыми климатическими условиями.

"Колебания процента площади снега сейчас в России составляют максимум 1-1,5%. А в целом снег лежит на 95% территории", — отметил Роман Вильфанд.

Кроме того, на севере Ростовской области недавно был зафиксирован небольшой снегопад. В Центральном федеральном округе снег выпал на предыдущей неделе, но на днях он полностью растаял, и "не осталось и следа", как сообщил Вильфанд.