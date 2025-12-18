Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль в снегу
Автомобиль в снегу
© unsplash.com by Suraj Chilamkruthi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:32

Зима по всей России, за исключением 5% территории: кто остаётся без снега и почему

Снег в России покрывает 95% территории с колебаниями 1-1,5% — Вильфанд

По данным Гидрометцентра России, почти вся территория страны покрыта снегом. В России снег лежит на 95% площади, с возможными колебаниями в пределах 1-1,5%. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

Снежная ситуация по регионам

Вильфанд уточнил, что 4-5% территории России, где снега нет или его слой минимален, охватывают Южный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа. Эти регионы в данный момент остаются без устойчивого снежного покрова, что связано с более тёплыми климатическими условиями.

"Колебания процента площади снега сейчас в России составляют максимум 1-1,5%. А в целом снег лежит на 95% территории", — отметил Роман Вильфанд.

Кроме того, на севере Ростовской области недавно был зафиксирован небольшой снегопад. В Центральном федеральном округе снег выпал на предыдущей неделе, но на днях он полностью растаял, и "не осталось и следа", как сообщил Вильфанд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лурье встретила решение суда в кругу семьи — адвокат Свириденко вчера в 15:04
Суд закончился, но история только началась: что сделала победительница дела Долиной

После решения Верховного суда Полина Лурье вышла на связь с программой "Пусть говорят", рассказав о квартире, семье и эмоциях после победы.

Читать полностью » Суд по делу Ларисы Долиной не стал обязательным для других дел — адвокат Айвар вчера в 14:40
Неожиданное поворот в судебной системе: как решение по делу Ларисы Долиной затронет будущее правоприменения

Решение Верховного суда по делу Ларисы Долиной может повлиять на рассмотрение аналогичных дел, несмотря на отсутствие обязательных прецедентов в российском праве.

Читать полностью » Списание ипотеки за четвертого ребенка возможно при поддержке государства — Бессараб вчера в 14:13
Революция в семейной политике: как Россия может стимулировать рождаемость с помощью списания ипотек

Депутат Светлана Бессараб поддержала идею списания ипотечных кредитов после рождения четвертого ребенка, подчеркивая, что это возможно при поддержке государства.

Читать полностью » Госдума запретила продажу сигарет и вейпов на остановках — Известия вчера в 14:02
Табачные витрины у транспорта уходят в прошлое: закон ударит по самым доступным точкам продаж

Госдума принимает решение о запрете продажи табачной и никотинсодержащей продукции на остановках. Это поможет сохранить здоровье граждан и защитить молодежь.

Читать полностью » Россия готова внедрить возрастную авторизацию через Госуслуги — Свинцов вчера в 13:13
Соцсети под контролем: Россия запускает революционную возрастную авторизацию — что это значит для подростков

Депутат Андрей Свинцов предложил ввести возрастную авторизацию в соцсетях в России, чтобы защитить подростков от избыточного влияния цифровой среды.

Читать полностью » Ватаманюк назвал решение по вчера в 13:12
Перевод денег третьим лицам — не повод отбирать квартиру: Ватаманюк подвёл итог громкому делу

Аннонс: Верховный суд вынес принципиальное решение по делу Долиной, закрепив право собственности за Лурье и закрыв лазейки бабушкиной схемы на рынке московской недвижимости.

Читать полностью » Более 2 млн человек задействованы в дропперстве в России — депутат Луговой вчера в 12:57
Новые преступные схемы: как дропперство уничтожает финансовую систему России

Андрей Луговой сообщил, что более 2 млн человек участвуют в дропперстве в России, при этом проблема не уменьшается, а наоборот, требует комплексного подхода для решения.

Читать полностью » Индексацию страховых пенсий на 7,6% проведут с января 2026 года — Минтруд вчера в 12:12
Январь пришёл раньше срока: как календарь подарил пенсионерам лишний месяц ожиданий

Часть пенсионеров получит январские выплаты ещё в декабре: досрочное зачисление связано с длинными новогодними праздниками.

Читать полностью »

Новости
Общество
Украшение рабочего места к Новому году может привести к штрафам — юрист
Общество
Цены на бензин в Ямале снизились на 2,8%, дизель подорожал на 0,2% — ИАС Мониторинг Ямал
Туризм
Сергиев Посад готовит медовую коврижку по монастырским традициям — Турпром
Садоводство
Лён помогает повысить урожайность на участке за счёт привлечения пчёл — Сад и огород
Россия
Иван Сухарев предложил учредить День инженера в России 19 января — ТАСС
Красота и здоровье
Токсины табачного дыма накапливаются в мебели и пыли — Femina
Наука
В Альпах обнаружили тысячи следов динозавров возрастом 210 млн лет — ilgiorno
Дом
Разделочная доска может сильно тупить ножи — эксперт Новикова
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet