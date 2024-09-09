Зидан признался, что не возглавит «Манчестер Юнайтед» из-за плохого английского

Французский тренер Зинедин Зидан прокомментировал возможность работы в "Манчестер Юнайтед". СМИ сообщали, что Зидан является одним из кандидатов на замену Эрика тен Хага.
"Манчестер Юнайтед"? Я понимаю английский, но говорить на этом языке мне трудно. Некоторых специалистов не пугает работа в заграничных клубах без знания местного языка, но для меня это неприемлемо. Для победы нужно учитывать множество факторов. Я знаю, что для этого требуется", — передает слова Зидана издание Lequipe.
Зидан прославился как главный тренер в качестве наставника мадридского "Реала", под его руководством команда трижды подряд выигрывала Лигу чемпионов.
В сезоне 2024/2025 "Манчестер Юнайтед" под руководством голландского специалиста Тен Хаага идет на 14-м месте в турнирной таблице.
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