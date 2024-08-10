Как избавиться от японских жуков в саду: полезные советы

Японские жуки часто живут на газоне и могут навредить растениям.
Как избавиться от японских жуков
Если в вашем саду слишком много японских жуков, используйте более глубокий полив газона. Также можно использовать химические или биологические методы борьбы с насекомыми. Например, можно применить специальные средства в конце сезона - августе или сентябре.
Используйте профилактические средства с мая или июня по август. Кроме того, можно воспользоваться услугами профессионалов по уходу за газонами. Вручную собирайте жуков и уничтожайте их. Это трудоемкий, но эффективный метод.
Установите ловушки для приманки, чтобы привлечь и поймать жуков. Можно привлекать птиц и других насекомых, которые питаются японскими жуками.
Использование химических веществ, таких как пиретроиды, тоже может помочь контролировать популяцию жуков. Однако будьте внимательны и следуйте инструкциям на упаковке.
Фото: commons.wikimedia.org/Ryan Hodnett (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
CBS News: самолет с Трампом из-за поломки отправили в другой аэропорт
Технические неполадки с самолетом кандидата в президенты США Дональда Трампа не смог приземлиться в пункте назначения, в Бозмене (штат Монтана). Борт экс-главы государства пошёл на посадку в Биллингсе, который находится примерно в 240 км от нужного аэропорта, сообщает CBS News.
Кипр отрицает вовлеченность в конфликт на Ближнем Востоке
Официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис заявил, что Кипр не участвует в военных операциях или конфликтах на Ближнем Востоке, а только оказывает гуманитарную помощь.
Катя Лель призналась, что её дочь пока не планирует становиться певицей
Певица Катя Лель сообщила, что её дочь Эмилия пока не планирует начинать музыкальную карьеру.
Любовь Успенская заявила о желании найти донора яйцеклетки, чтобы стать матерью
Известная певица Любовь Успенская в 2019 году шокировала своих поклонников неожиданным признанием — она снова хочет стать матерью