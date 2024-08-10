Как избавиться от японских жуков в саду: полезные советы

Японские жуки часто живут на газоне и могут навредить растениям.

Как избавиться от японских жуков

﻿Если в вашем саду слишком много японских жуков, используйте более глубокий полив газона. Также можно использовать химические или биологические методы борьбы с насекомыми. Например, можно применить специальные средства в конце сезона - августе или сентябре.

Используйте профилактические средства с мая или июня по август. Кроме того, можно воспользоваться услугами профессионалов по уходу за газонами. Вручную собирайте жуков и уничтожайте их. Это трудоемкий, но эффективный метод.

Установите ловушки для приманки, чтобы привлечь и поймать жуков. Можно привлекать птиц и других насекомых, которые питаются японскими жуками.

Использование химических веществ, таких как пиретроиды, тоже может помочь контролировать популяцию жуков. Однако будьте внимательны и следуйте инструкциям на упаковке.

Фото: commons.wikimedia.org/Ryan Hodnett (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)