Живые ели теряют позиции: искусственные деревья продолжают завоевывать рынок

Доля искусственных новогодних елей на российском рынке продолжит расти, и к 2027 году они займут до 80% рынка, что связано с их экологичностью, практичностью и выгодной стоимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта по маркетплейсам и совладельца компании OSPREY Дмитрия Белянцева.

Искусственные ели превосходят живые

По словам Белянцева, искусственные ели уже значительно превосходят живые по ключевым параметрам. Они более экологичны, так как служат 10-15 лет, и их эксплуатация экономически выгоднее в долгосрочной перспективе. Живые елки, по мнению эксперта, остаются популярными из-за аромата и традиций, но эти аргументы теряют свою силу, что ведет к их снижению на рынке.

"Живые елки держатся на аромате и традиции, но это слабый аргумент. Ожидается, что к 2027 году доля искусственных елей достигнет 80%", — отметил Белянцев / ТАСС.

Рост доли искусственных елей на рынке

Согласно оценкам Белянцева, в 2025 году искусственные елки заняли уже 70% рынка. В частности, через онлайн-платформы было продано от 1,2 до 1,6 млн таких деревьев. Эксперт также подчеркивает, что маркетплейсы отвоевали значительную часть рынка, предложив цены на 10-15% ниже, чем в крупных гипермаркетах. В магазинах же стоимость елок с декором может достигать 4,8 тыс. рублей.

Снижение спроса на живые ели

Спрос на живые ели, по словам Белянцева, будет продолжать снижаться ежегодно на 15-20%. В 2025 году их доля на рынке составила всего 9-33%. Это свидетельствует о перераспределении трафика в пользу онлайн-торговли, где спрос на искусственные елки продолжает расти.

Общее состояние рынка новогодних украшений

В 2025 году общий рынок новогодних украшений в России вырос на 1,9% и составил 8,3 млрд рублей. Онлайн-платформы продолжают занимать все большую долю рынка, начиная свои кампании по продаже елок и новогодних украшений уже в октябре.