Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка украшает елку
Девушка украшает елку
© Designed by Freepik by ASphotofamily is licensed under Public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:01

Живые ели теряют позиции: искусственные деревья продолжают завоевывать рынок

Искусственные ели превосходят живые по экологичности и экономичности, сообщает эксперт — ТАСС

Доля искусственных новогодних елей на российском рынке продолжит расти, и к 2027 году они займут до 80% рынка, что связано с их экологичностью, практичностью и выгодной стоимостью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта по маркетплейсам и совладельца компании OSPREY Дмитрия Белянцева.

Искусственные ели превосходят живые

По словам Белянцева, искусственные ели уже значительно превосходят живые по ключевым параметрам. Они более экологичны, так как служат 10-15 лет, и их эксплуатация экономически выгоднее в долгосрочной перспективе. Живые елки, по мнению эксперта, остаются популярными из-за аромата и традиций, но эти аргументы теряют свою силу, что ведет к их снижению на рынке.

"Живые елки держатся на аромате и традиции, но это слабый аргумент. Ожидается, что к 2027 году доля искусственных елей достигнет 80%", — отметил Белянцев / ТАСС.

Рост доли искусственных елей на рынке

Согласно оценкам Белянцева, в 2025 году искусственные елки заняли уже 70% рынка. В частности, через онлайн-платформы было продано от 1,2 до 1,6 млн таких деревьев. Эксперт также подчеркивает, что маркетплейсы отвоевали значительную часть рынка, предложив цены на 10-15% ниже, чем в крупных гипермаркетах. В магазинах же стоимость елок с декором может достигать 4,8 тыс. рублей.

Снижение спроса на живые ели

Спрос на живые ели, по словам Белянцева, будет продолжать снижаться ежегодно на 15-20%. В 2025 году их доля на рынке составила всего 9-33%. Это свидетельствует о перераспределении трафика в пользу онлайн-торговли, где спрос на искусственные елки продолжает расти.

Общее состояние рынка новогодних украшений

В 2025 году общий рынок новогодних украшений в России вырос на 1,9% и составил 8,3 млрд рублей. Онлайн-платформы продолжают занимать все большую долю рынка, начиная свои кампании по продаже елок и новогодних украшений уже в октябре.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Злоумышленники распространяют вирусы через новогодние поздравления в интернете — ТАСС вчера в 15:26
Подарки за рубль и вирусы в поздравлениях: как не попасть в ловушку мошенников в праздничные дни

В праздники мошенники используют поздравления "С Новым годом!" для распространения вирусов, а также обманывают с помощью заманчивых предложений и недобросовестных продаж.

Читать полностью » Смывание мусора в унитаз приводит к засорам и поломке канализационной системы — Коняев вчера в 15:08
Маленькая ошибка, большие проблемы: как мусор в унитазе может привести к фекальным авариям

Сантехник предупредил россиян, что смывание мусора в унитаз может привести к засорам, поломкам и дорогостоящему ремонту.

Читать полностью » Синдром самозванца может разрушить карьеру — психолог Блинова вчера в 15:03
Успех есть, а радости нет: что такое синдром самозванца и как он крадет успех

Психолог Дарья Блинова объяснила NewsInfo, что такое синдром самозванца и почему люди обесценивают собственные достижения.

Читать полностью » Авторитет учителя в школах резко снизился — психиатр Шуров вчера в 13:14
Границы стерлись, ответственность расплылась: школьные конфликты выходят из-под контроля

Школа всё чаще остаётся беззащитной перед конфликтами. Психиатр объяснил, почему учитель потерял авторитет и как это влияет на учеников.

Читать полностью » Путин подписал закон о добровольном самозапрете на азартные игры — ТАСС вчера в 11:42
Игру решили не запрещать, а ограничить осознанно: что меняется с новым законом

Президент подписал закон, позволяющий россиянам добровольно запретить себе участие в азартных играх через "Госуслуги".

Читать полностью » Москалькова пожелала возвращения бойцов СВО живыми и здоровыми — ТАСС вчера в 11:42
Новый год с мыслями о тех, кто далеко: омбудсмен напомнила о самом важном

Татьяна Москалькова поздравила россиян с наступающим Новым годом и пожелала участникам СВО скорейшего возвращения домой.

Читать полностью » Долгосрочные сбережения дают доходность на уровне вкладов — Беляков вчера в 10:26
Будущую пенсию предлагают собрать заранее: инструмент оказался неожиданно доходным

Россиянам назвали инструмент, который может существенно увеличить будущую пенсию за счет господдержки и налоговых льгот.

Читать полностью » Национальная идея России связана с духовным преображением — Протоиерей Вигилянский вчера в 9:43
Забудьте про границы: национальная идея России кроется в красоте творения и памяти героев

Протоиерей Вигилянский назвал национальную идею России метафизической и связал её с духовным преображением и традиционными ценностями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Стародубова развенчала миф о пользе коллагена в холодце для суставов и кожи — РИА Новости
Технологии
В конце года мошенники активизируются, используя фишинг и ложные скидки, предупреждает эксперт — РИА Новости
Общество
С 1 января 2026 года россияне могут вернуть излишне уплаченную госпошлину через "Госуслуги" — РИА Новости
Общество
Новый законопроект позволит семьям с доходом до 20% выше прожиточного минимума получать пособие на детей — Останина
Общество
VPN-сервисы ослабляют законодательные меры России, увеличивая доступ к заблокированным сайтам — Машаров
Экономика
Цены на вино в России в 2025 году выросли на 6-8%, но резких скачков не произошло — ТАСС
Красота и здоровье
Сложные погодные условия и алкоголь увеличивают количество травм в новогодний период — Алексей Коваленко
Туризм
Путешественники кладут AirTag в чемодан для отслеживания багажа — Тревел Тема
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet