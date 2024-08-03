Сколько кошек и собак можно держать в квартире: Госдума определит количество животных, разрешённых для содержания в жилых помещениях

В России вновь обсуждают возможность введения лимита на количество кошек и собак, которых можно держать в квартире.
Согласно законопроекту, который был предложен депутатом Госдумы Светланой Разворотневой, региональные власти получат право определять количество животных, разрешённых для содержания в жилых помещениях.
Как отмечает автор инициативы, если предложенная норма будет понятной и выполнимой, то людям будет легче её соблюдать, а контролирующим органам и судам будет проще выносить обоснованные решения.
На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в координационный совет по законотворческой деятельности партии "Единая Россия".
Фото: flickr.com/Петтери Сулонен(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
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