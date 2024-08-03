Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
В Госдуме предложили ввести лимит на содержание кошек и собак в квартирах
  1. Главная
  2. Питомцы

Сколько кошек и собак можно держать в квартире: Госдума определит количество животных, разрешённых для содержания в жилых помещениях

В Госдуме предложили ввести лимит на содержание кошек и собак в квартирах

В России вновь обсуждают возможность введения лимита на количество кошек и собак, которых можно держать в квартире.

Согласно законопроекту, который был предложен депутатом Госдумы Светланой Разворотневой, региональные власти получат право определять количество животных, разрешённых для содержания в жилых помещениях.

Как отмечает автор инициативы, если предложенная норма будет понятной и выполнимой, то людям будет легче её соблюдать, а контролирующим органам и судам будет проще выносить обоснованные решения.

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в координационный совет по законотворческой деятельности партии "Единая Россия".

Фото: flickr.com/Петтери Сулонен(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

Мир

Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов

Мадуро стал президентов Венесуэлы после подсчета 97% голосов

В пятницу глава Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо обнародовал предварительные итоги президентских выборов после обработки 96,87% бюллетеней. Согласно этим данным, действующий лидер Николас Мадуро лидирует с 51,95% голосов, в то время как его оппонент Эдмундо Гонсалес Уррутиа набрал 43,18%.

Читать полностью
Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте

Волна ультраправых протестов захлестнула Англию после трагедии в Саутпорте

Город Сандерленд на северо-востоке Англии стал ареной массовых беспорядков с участием сотен представителей ультраправых группировок.

Читать полностью

Общество

Александр Головин охотно берётся за новые роли чтобы кормить семью

Александр Головин охотно берётся за новые роли чтобы кормить семью

Александр Головин с энтузиазмом подходит к каждой новой роли. Он признаётся, что это не только способ получить заряд адреналина, но и, что более важно, работа, которая позволяет ему обеспечивать свою семью. Финансовая составляющая играет значительную роль в его карьере.

Читать полностью
Сына Армена Джигарханяна чуть не застрелили в центре Лас-Вегаса

Сына Армена Джигарханяна чуть не застрелили в центре Лас-Вегаса

Сын ныне покойного советского и российского актёра Армена Джигарханяна Степан проживает в США, иногда приезжает и в Россию. Однако, по всей видимости, в Америке его жизни угрожает опасность.

Читать полностью

Новости