Сколько кошек и собак можно держать в квартире: Госдума определит количество животных, разрешённых для содержания в жилых помещениях

В Госдуме предложили ввести лимит на содержание кошек и собак в квартирах

В России вновь обсуждают возможность введения лимита на количество кошек и собак, которых можно держать в квартире.

Согласно законопроекту, который был предложен депутатом Госдумы Светланой Разворотневой, региональные власти получат право определять количество животных, разрешённых для содержания в жилых помещениях.

Как отмечает автор инициативы, если предложенная норма будет понятной и выполнимой, то людям будет легче её соблюдать, а контролирующим органам и судам будет проще выносить обоснованные решения.

На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в координационный совет по законотворческой деятельности партии "Единая Россия".

Фото: flickr.com/Петтери Сулонен(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)