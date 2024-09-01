Выявлены животные, которых можно завести в квартире

Для тех, кто живет в квартирах или небольших домах и хочет завести домашнее животное, идеальным выбором может быть приобретение питомца небольшого размера. Помимо того, что они занимают меньше места, многие из них просты в уходе и приносят радость своим владельцам.

Какие это могут быть животные, вы увидите в списке.

1. Сирийский хомяк. Родом из Ближнего Востока, сирийский хомяк является одним из самых популярных грызунов в качестве домашних животных. Длиной он около 15 см и весом 100-150 г, имеет мягкий мех разных тонов. За ним достаточно легко ухаживать: все, что ему нужно, это клетка, игрушки, питание и ветеринарная помощь. Однако помните, что в ночное время он особенно активен.

2. Морская свинка. Дружелюбная и общительная морская свинка — отличный вариант для семей с детьми. Морская свинка родом из Анд и представляет собой небольшого грызуна длиной от 20 до 30 см и весом от 700 г до 1,2 кг. Есть короткошерстные свинки, а есть длинношерстные. Эти существа послушны, общительны и хорошо приспосабливается к жизни с другими представителями того же вида. Для ухода ему необходима просторная клетка, сено как основной корм и ветеринарный уход.

3. Корелла. Это умная и ласковая птица из семейства какаду, которая может научиться имитировать разные звуки. Корелла родом из Австралии. Это небольшая птица длиной от 30 до 35 см и весом около 90 г. Имеет оперение в серых, белых и желтых оттенках. За кореллой достаточно легко ухаживать, для этого требуется чистая клетка, рацион, состоящий из семян, фруктов и овощей, а также ветеринарный уход.

4. Мини-кролик

Минилоп — это порода кроликов, послушная и простая в уходе. Милолопы происходят из Германии и известны своим небольшим размером (30-40 см в длину) и весом 1,5-2,5 кг. У них висячие ушки и густая шерсть. Мини-кролики чрезвычайно послушны, ласковы и легко адаптируются к домашней обстановке. В их рацион входят сено, специфические корма и свежие овощи.

5. Бойцовая рыбка. Это любопытное существо родом из Юго-Восточной Азии. Бойцовая рыбка известна своим ярким окрасом и длинными плавниками. Её размер составляет около 6 см. Эта рыбка прекрасно живет в небольших аквариумах без необходимости использования сложного оборудования. Бойцовые рыбки — одиночки, за ними легко ухаживать, требуется только адекватное кормление и регулярный уход за аквариумом.

6. Мопс

Мопс — это ласковая и игривая собака. Эта порода происходит из Китая и известна своей плоской мордой и выразительными глазами. Эти собачки совсем небольшие по размеру. Чаще всего мопсы вырастают в высоту до 25-30 см и весят 6-8 кг. Это ласковое, игривое животное, очень привязанное к своему хозяину и хорошо адаптирующееся.

7. Персидская кошка. Эта порода кошек родом из Персии (ныне Иран). Персидские кошки являются одной из самых известных и самых ценных пород кошек. У них плоские мордочки, длинный мех, а вес варьируется от 3 до 5 кг. Это спокойные и ласковые существа.

8. Шиншилла. Это грызуны, обитающий в горах Анд в Южной Америке. Они небольшого размера, около 25 см в длину и весом от 400 до 600 г. Обладают чрезвычайно мягкой и густой шерстью. Шиншиллы выделяются своим любопытным и общительным характером. Для поддержания здоровья шерсти ему нужна большая клетка, диета, основанная на сене и специальной пище, а также пылевые ванны.

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