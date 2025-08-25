Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мужчина в футболке
Мужчина в футболке
Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:21

Мужской живот превращается в таймер: почему "яблочко" сокращает жизнь

Эндокринолог Максим Кузнецов: выпирающий живот у мужчин сокращает жизнь

Эндокринолог Максим Кузнецов в своем Telegram-канале предупредил: выпирающий живот у мужчин — это не просто эстетическая проблема, а фактор, сокращающий жизнь.

Опасность "яблочка"

"Что такое брюшко с медицинской точки зрения? Это серьезный избыток висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов. Наверняка вы видели даже худощавых мужчин с пузиком-яблочком. Это и есть висцеральный жир, который опасен", — объяснил Кузнецов.

Чем грозит лишний жир в области живота?
По словам врача, такой тип ожирения:

  • повышает риск развития сахарного диабета;
  • способствует возникновению гипертонии;
  • нарушает липидный обмен, что ведет к инфарктам и инсультам;
  • создает давление на диафрагму, из-за чего человеку становится трудно дышать.

Главный вывод
Кузнецов отметил, что мужчины с большим животом не только живут в условиях постоянного риска, но и могут не дожить до 60 лет, если не займутся своим здоровьем вовремя.

Новости
Культура и шоу-бизнес

Аннетт Бенинг сыграет хозяйку ранчо в спин-оффе "Йеллоустоуна" — Deadline
СКФО

Уголовное дело возбуждено после отравления 28 человек на базе отдыха в Дагестане
Наука и технологии

Ученые Тихого океана зафиксировали рост метановых выбросов на дне впадины Марианской жёлоба
УрФО

Тренер "Трактора" Гру объяснил поражение от "Амура"
Питомцы

В Новгородской области оформили первую поездку животного-компаньона в Южную Америку
Туризм

Туристы сообщили, что в некоторых отелях Дубая можно заселиться без депозита
Авто и мото

Как правильно отвечать на вопросы инспекторов ГАИ: рекомендации от МВД
Спорт и фитнес

Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости
