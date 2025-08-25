Мужской живот превращается в таймер: почему "яблочко" сокращает жизнь

Эндокринолог Максим Кузнецов в своем Telegram-канале предупредил: выпирающий живот у мужчин — это не просто эстетическая проблема, а фактор, сокращающий жизнь.

Опасность "яблочка"

"Что такое брюшко с медицинской точки зрения? Это серьезный избыток висцерального жира, скапливающегося вокруг внутренних органов. Наверняка вы видели даже худощавых мужчин с пузиком-яблочком. Это и есть висцеральный жир, который опасен", — объяснил Кузнецов.

Чем грозит лишний жир в области живота?

По словам врача, такой тип ожирения:

повышает риск развития сахарного диабета;

способствует возникновению гипертонии;

нарушает липидный обмен, что ведет к инфарктам и инсультам;

создает давление на диафрагму, из-за чего человеку становится трудно дышать.

Главный вывод

Кузнецов отметил, что мужчины с большим животом не только живут в условиях постоянного риска, но и могут не дожить до 60 лет, если не займутся своим здоровьем вовремя.