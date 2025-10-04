Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Глициния
Глициния
© forestwander.com by ForestWander is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 United States
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:14

Живой водопад над садом: глициния-зонт превращает участок в сказку

Перекорм глицинии азотными удобрениями снижает цветение, стимулирует рост зелёной массы

Глициния давно завоевала сердца садоводов своими пышными гроздьями цветов, спадающими каскадами. Но теперь у этого растения появилась новая, необычная форма — глициния-зонт. Это не только эффектный элемент ландшафта, но и практичный способ выращивания, подходящий даже для небольших участков.

Сравнение форм выращивания глицинии

Форма Преимущества Недостатки
Классическая лиана на перголе Быстрое озеленение, естественный рост Требует много места, трудно контролировать
Арка Создает романтичный проход, подходит для дорожек Нужна прочная конструкция
Зонт Экономия места, декоративный центр сада, удобство ухода Требует металлической опоры и регулярной обрезки

Советы шаг за шагом

  1. Выберите солнечное место с рыхлой и дренированной почвой.

  2. Установите металлическую опору в форме зонта — она должна быть прочно закреплена в грунте.

  3. Посадите глицинию у основания и хорошо полейте.

  4. По мере роста аккуратно направляйте побеги по спицам зонта, фиксируя их мягкими подвязками.

  5. Проводите регулярную обрезку дважды в год: летом — для сдерживания роста, зимой — для стимуляции цветения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадить глицинию в тени
    Последствие: слабое цветение или его отсутствие
    Альтернатива: выбирать открытые солнечные участки.

  • Ошибка: не направлять побеги по опоре
    Последствие: растение разрастается хаотично
    Альтернатива: регулярно подвязывать и формировать крону.

  • Ошибка: перекорм азотными удобрениями
    Последствие: буйный рост зелени без цветения
    Альтернатива: использовать калийные и фосфорные подкормки.

А что если…

А что если в саду мало места для массивных пергол или арок? Зонт — лучший вариант. Он позволяет выращивать глицинию вертикально, а цветы свисают вниз, создавая эффект живого водопада.

Плюсы и минусы зонтовой формы

Плюсы Минусы
Экономия пространства Требует регулярного ухода
Удобство в обрезке и уходе Необходима прочная металлическая опора
Эффектный декоративный акцент Подходит не для всех стилей сада
Улучшенная циркуляция воздуха Долгое формирование правильной формы

FAQ

Какой грунт любит глициния?
Солнечные, хорошо дренированные почвы без застоя воды.

Когда лучше сажать глицинию?
Весной или ранней осенью, чтобы растение успело укорениться.

Сколько лет ждать цветения?
Обычно глициния начинает цвести на 3-4-й год после посадки.

Мифы и правда

  • Миф: глициния не подходит для маленьких садов.
    Правда: форма зонта делает её идеальной даже для компактных участков.

  • Миф: глициния не требует обрезки.
    Правда: без обрезки растение разрастается и почти не цветет.

  • Миф: зонтовая форма — только декоративная.
    Правда: она облегчает уход, улучшает вентиляцию и продлевает жизнь растения.

Исторический контекст

  1. В Китае глицинию выращивали ещё 2000 лет назад как символ дружбы и изобилия.

  2. В Японии глициния стала культовым растением: её изображают в картинах и поэзии.

  3. В Европе растение стало популярным в XIX веке, когда его начали использовать для оформления парков и вилл.

Три интересных факта

  1. В Японии существует тоннель из глицинии длиной более 100 метров — одно из самых фотографируемых мест страны.

  2. Аромат глицинии способен отпугивать некоторых насекомых-вредителей.

  3. В Китае глицинию называют "фиолетовой лозой", символизирующей верность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осенняя обрезка герани в октябре при температуре +12…+16 °C — советы цветоводов сегодня в 14:22

Герань превращается в скелет у окна: вот что спасёт растение в октябре

Осенью герань тянется к свету и теряет силы. Узнайте, как 15-минутная обрезка в октябре спасает растение и помогает ему зацвести пышно летом.

Читать полностью » Свёкла плохо всходит в холодной почве, исправить помогает прогрев и замачивание сегодня в 14:03

Корнеплод мстит за ошибки: свёкла не прощает халатности на грядке

Урожай свёклы стал мелким, а листья покраснели? Причины могут быть неожиданными. Разбираем все ошибки, которых легко избежать.

Читать полностью » Садоводы Башкортостана: виноград в подвале и холодильнике сохраняется до 3 месяцев сегодня в 13:22

Соседи выбрасывают, а башкирские хозяйки кладут в опилки — секрет живых ягод винограда

Жители Башкортостана делятся секретами, как сохранить виноград свежим и сочным до Нового года — простые и доступные способы, которые работают в квартирах и домах.

Читать полностью » Картофель чаще поражается проволочником при кислой почве, раскисление золой снижает численность вредителя сегодня в 13:03

Подземный убийца урожая: как проволочник превращает картофель в труху

Проволочник превращает урожай картошки в труху. Рассказываем, почему он так живуч и какие методы борьбы действительно помогают.

Читать полностью » Садоводы предупреждают: 30% роз гибнет из-за ошибок в подготовке к зиме сегодня в 12:50

Октябрь бьёт по розам безжалостно: одна ошибка — и весной кусты уже не проснутся

Октябрь — время решать судьбу розария. Один проверенный раствор и правильная техника помогут сохранить каждый куст до весны.

Читать полностью » Бывший нападающий сборной России Юран оценил перформанс фанатов австрийского клуба сегодня в 12:13

Баннер с Юраном на матче Лиги Европы растрогал бывшего форварда сборной России

Сергей Юран признался, что баннер с его изображением на матче «Штурма» стал неожиданностью, и отметил ценность такого жеста от фанатов.

Читать полностью » Ошибки при выращивании томатов без рассады приводят к загниванию семян и снижению урожая сегодня в 12:03

Меньше хлопот — меньше плодов: скрытая правда о безрассадных помидорах

Можно ли вырастить томаты без рассады и при этом собрать достойный урожай? Разбираем плюсы, минусы и практические советы.

Читать полностью » Побелка яблонь защищает от морозобоин и ожогов: садоводы о правилах обработки сегодня в 11:45

Морозы, ожоги, грибки: одно ведро спасает сад от всех напастей сразу

Осенняя побелка яблонь — это не просто традиция. Узнайте, когда и как её правильно проводить, чтобы деревья пережили зиму без потерь.

Читать полностью »

Новости
Дом

Домашний раствор со спиртом и моющим средством помогает бороться с гололёдом
Туризм

Орхус признан культурной столицей Европы в 2017 году и входит в топ-5 самых счастливых городов мира
Питомцы

Самостоятельная стрижка спутанной шерсти питомца приводит к рискам
Спорт и фитнес

Спортивный менеджер Сергей Варламов: тренер помогает удерживать мотивацию к тренировкам
Авто и мото

Nissan Qashqai e-Power занял второе место по продажам гибридов в Испании
Еда

Салат с курицей, пекинской капустой и кукурузой сохраняет свежесть благодаря правильной нарезке
Красота и здоровье

Крыжовник улучшает упругость кожи и поддерживает организм благодаря антиоксидантам и клетчатке
Еда

Чёрный чай заваривают при 90–95 °C в течение 3–5 минут — таблица для всех сортов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet